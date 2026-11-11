İstanbul'da sokak ve halka açık alanlarda çekim yapan dizi, film ve reklam ekiplerini hedef alan şüphelilerin, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi. Çekim alanlarına zorla girmeye çalışan şüpheliler, set çalışanlarından para ve araç talep etti. Talepleri karşılanmayınca tehdit yoluna başvuran grubun farklı yapımların çekim ekiplerini de hedef aldığı öğrenildi.