İstanbul'da dizi, film ve reklam setlerini hedef aldılar! "Boğazını keseriz" diyerek para isteyen 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dizi, film ve reklam çekimi yapan prodüksiyon ekiplerini hedef alan 4 şüphelinin, tehdit yoluyla para ve araç istediği ortaya çıktı. Beykoz'da bir dizi setine giderek çalışanlardan 30 bin lira talep eden şüpheliler, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek tehditte bulundu. Polis operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da sokak ve halka açık alanlarda çekim yapan dizi, film ve reklam ekiplerini hedef alan şüphelilerin, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi. Çekim alanlarına zorla girmeye çalışan şüpheliler, set çalışanlarından para ve araç talep etti. Talepleri karşılanmayınca tehdit yoluna başvuran grubun farklı yapımların çekim ekiplerini de hedef aldığı öğrenildi.
BEYKOZ'DAKİ SETTEN 30 BİN LİRA İSTEDİLER
Şüpheliler son olarak Beykoz'da ulusal bir kanalda yayımlanan bir dizinin çekim setine gitti. Set çalışanlarına, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek tehditte bulunan şüpheliler, 30 bin lira istedi. Ayrıca çalışanlardan araç talebinde de bulundu.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Set çalışanlarının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası üzerinden kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.