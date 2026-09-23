3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA CHP'DEN İSTİFA ETTİ Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, peş peşe yaptıkları açıklamalarla CHP üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından Ankara'da üç belediye başkanı daha partiden ayrıldığını açıkladı.

Özer Kasap'ın sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÖZER KASAP: BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Kasap, açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile çıktıkları yola vurgu yapan Kasap, kendisine güvenen Beypazarlılara verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirterek, ilçede hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kasap, "Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir" dedi.

CHP çatısı altında birlikte çalıştığı isimlere de teşekkür eden Kasap, bundan sonraki süreçte tek amacının Beypazarı'na en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu ifade etti.

KARAKOÇ DA CHP'DEN AYRILDI

Bir diğer istifa açıklaması ise Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'tan geldi.

Karakoç, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.