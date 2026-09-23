Mansur Yavaş sonrası Özer Kasap, Satılmış Karakoç ve Mehmet Doğanay da CHP'den istifa etti!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da istifalar peş peşe geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını duyurdu. Üç belediye başkanı da görevlerine devam edeceklerini açıklarken Yavaş ile birlikte yol yürümeyi sürdürecekleri mesajını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından Ankara'da üç belediye başkanı daha partiden ayrıldığını açıkladı.
3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, peş peşe yaptıkları açıklamalarla CHP üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.
ÖZER KASAP: BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.
Kasap, açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş ile çıktıkları yola vurgu yapan Kasap, kendisine güvenen Beypazarlılara verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirterek, ilçede hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.
Kasap, "Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir" dedi.
CHP çatısı altında birlikte çalıştığı isimlere de teşekkür eden Kasap, bundan sonraki süreçte tek amacının Beypazarı'na en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu ifade etti.
KARAKOÇ DA CHP'DEN AYRILDI
Bir diğer istifa açıklaması ise Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'tan geldi.
Karakoç, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Göreve geldiği günden bu yana Kalecik'te vatandaşlar arasında siyasi görüş ayrımı yapmadan hizmet ettiklerini belirten Karakoç, kendilerine verilen oyları "Kalecik adına verilmiş bir emanet" olarak gördüklerini söyledi.
"MANSUR BAŞKANIMIZIN YANINDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Karakoç'un açıklamasında Mansur Yavaş'a ilişkin ifadeleri de dikkat çekti.
Yavaş ile çıktıkları yolun temelinde insanları siyasi kimlikleri üzerinden ayırmadan hizmet etme anlayışının bulunduğunu belirten Karakoç, "Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim" dedi.
Karakoç, siyasi şartların değişebileceğini ancak Kalecik'e karşı sorumluluklarının değişmeyeceğini vurgulayarak, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.
GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI DOĞANAY DA İSTİFA ETTİ
İstifa açıklaması yapan bir diğer isim Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay oldu.
Doğanay, CHP'den ayrılma kararının gerekçesini açıklarken mevcut parti yönetimine ve "mutlak butlan sürecine" işaret etti.
Doğanay, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum" dedi.
Kararının CHP'nin tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine veya Cumhuriyet değerlerine yönelik olmadığının altını çizen Doğanay, "Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir" ifadelerini kullandı.
"MANSUR YAVAŞ İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Doğanay da bundan sonraki siyasi süreçte Mansur Yavaş'ın yanında olacağını açıkça belirtti.
Güdül Belediye Başkanı Doğanay, "Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Görevini sürdüreceğini belirten Doğanay, açıklamasını, "Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir" sözleriyle tamamladı.