Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. "BAĞIMSIZLIK" İLANI



Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak, "Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"SİYASETTE FARKLI DÜŞÜNCELER, FARKLI TERCİHLER VE FARKLI YOLLAR ELBETTE OLACAKTIR"



Kararının Korkuteli'nin geleceğine yönelik olduğunu ifade eden Caran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum."

BAŞKA ROZET Mİ TAKACAK?



Caran'ın "Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır" sözleri "Başka bir rozet mi takacak?" sorularını beraberinde getirdi.