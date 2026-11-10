Adana'nın Aladağ ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, yerin sığ derinliğinde oluşması sebebiyle çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntı, özellikle Adana ile Kayseri sınır hattındaki kırsal mahallelerde belirgin şekilde duyuldu.

İKİ FARKLI KURUMDAN İLK ÖLÇÜMLER GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 21.12'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.7 (ML) olarak belirlendi. AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Yüzeye oldukça yakın noktada gerçekleşen bu sığ kırılma, merkez üssüne komşu köylerde hareketliliğin daha net hissedilmesinde etkili oldu.

SARSINTININ MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER

Depremin merkez üssü Adana ile Kayseri sınır hattına çok yakın bir noktada yoğunlaştı. Sismik ölçümlere göre merkez üssüne en yakın beş yerleşim birimi ve mesafeleri şu şekilde sıralandı:

Yetimli (Yahyalı, Kayseri): 1,29 km

1,29 km Darılık (Aladağ, Adana): 6,91 km

6,91 km Dölekli (Yahyalı, Kayseri): 7,67 km

7,67 km Küp (Yahyalı, Kayseri): 8,82 km

8,82 km Mansurlu (Aladağ, Adana): 9,03 km

ÇEVRE ŞEHİRLERE OLAN KUŞ UÇUŞU MESAFELER

Yerin sığ tabakasında meydana gelen sarsıntı, çevre illerin merkezlerine de yakın bir coğrafyada kaydedildi. Merkez üssünün çevre şehirlere olan kuş uçuşu mesafeleri ise şöyle listelendi:

Niğde: 70,87 km

70,87 km Adana: 72,14 km

72,14 km Osmaniye: 101,03 km

101,03 km Mersin: 113,63 km

113,63 km Kayseri: 120,69 km