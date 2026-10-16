Muğla siyasetinde taşları yerinden oynatacak fırtına koparıcı bir gelişme yaşandı. CHP çatısı altında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini kamuoyuna ilan etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Görevini bundan sonra bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Aras, "Şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kentimize yapılan hizmetlerin önüne geçtiğini görüyorum. Benim tarafım Muğla'dır" ifadelerini kullandı.

"Muğla'mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım."

Ahmet Aras. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"AYRIM YAPMADAN HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Belediye başkanlığının kapsayıcı bir makam olduğunu vurgulayan Aras, hizmet anlayışında bir değişiklik olmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Siyasi görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun her hemşehrimize adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim. Benim tarafım Muğla'dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir."

Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Bodrum'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bodrum'da tamamlayan Aras, Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu. Aras'ın, 1992–1993 arasında Konya'da başlayan mesleki kariyeri, 1993–1996 yıllarında 3 yıl görev yaptığı ve üsteğmen rütbesini aldığı Ardahan'da devam etti. 1996'da Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan ve görevi dolayısıyla 1996-2000 yıllarında Bodrum'da bulunan Aras, 2000'de Zara Askerlik Şubesi Başkanlığına atandı ve bu görevi sırasında yüzbaşı rütbesini aldı. 2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan Aras, 2008'e kadar devam eden bu görevini binbaşı rütbesini alarak tamamladı.2008 yılından 2011 sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda görev yapan Aras, 2012 yılında Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force'a (KFOR) atandı ve NATO Madalyasına layık görüldüğü bu görevi sırasında yarbay rütbesini aldı.

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