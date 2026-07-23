Özgür Özel’in yeni parti hamlesine Kepez’den ret... Kocagöz kapıları kapattı: “Milletin derdi CHP’nin koltuğu değil”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'PARTİ ROZETİMİ SEÇİLİNCE ÇIKARDIM'

Soruyu hizmet vurgusuyla cevaplayan Kocagöz, belediye başkanı olarak siyasi polemiklerden uzak durup vatandaşlara hizmet etmeye odaklandığını aktardı.

Mazbatasını aldığı gün parti rozetini çıkardığını belirten Kocagöz, "Ben 3 Nisan 2024'te mazbatamı aldım. Bu çok önemli. Bütün belediye başkanları, 'Mazbatamızı aldıktan sonra parti rozetimizi çıkardık' der. Ben de 3 Nisan 2024'te parti rozetimi çıkardım. Bakın, yakamda yalnızca Türk bayrağı var; belediye başkanı rozeti bile yok. Çünkü ben milletin adamıyım." dedi.

Mesut Kocagöz, siyasi tartışmalara kapılarını kesin olarak kapattı. (Fotoğraflar: AA)

'MİLLETİN DERDİ KOLTUKTA KİMİN OTURDUĞU DEĞİL'

Vatandaşların siyasi tartışmalardan çok belediyenin hizmetleriyle ilgilendiğini dile getiren Kocagöz, "Millet bizi oraya neden getirdi? Hizmet etmemiz için. Milletin derdi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda kimin oturduğu değil. Böyle polemiklere girmenin de bir anlamı yok. Biz işimize odaklanacağız, bize güvenen insanların başını eğdirmeyeceğiz. Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE DE BENZER EĞİLİM İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "siyasi tartışmalardan uzaklaşarak İzmir için çalışacağını" söylemişti. Mevcut durumu değerlendiren Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" diye konuşmuştu.