Özgür Özel’in yeni parti hamlesine Kepez’den ret... Kocagöz kapıları kapattı: “Milletin derdi CHP’nin koltuğu değil”
CHP’yi bölecek yeni parti tartışmaları sürerken Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Özgür Özel’in kuracağını ilan ettiği siyasi yapıya katılmayacağını bildirdi. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Kocagöz, mazbatasını aldığı 3 Nisan 2024 tarihinde parti rozetini tamamen çıkardığını hatırlattı. Vatandaşın siyasi polemiklerden ziyade hizmet beklediğini vurgulayan Kocagöz, milletin derdinin genel başkanlık koltuğunda kimin oturduğu olmadığını dile getirdi.
Özgür Özel'in CHP'yi bölecek yeni partiyi TBMM'de ilan etmesinin ardından yerel yönetimlerden tartışmalara mesafeli yaklaşımlar gelmeye devam ediyor.
Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yeni siyasi oluşuma katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara kapıları kapatarak sadece hizmete odaklandıklarını bildirdi.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Kocagöz'e, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in oluşturacağı siyasi yapıya katılmayı düşünüp düşünmediği soruldu.
'PARTİ ROZETİMİ SEÇİLİNCE ÇIKARDIM'
Soruyu hizmet vurgusuyla cevaplayan Kocagöz, belediye başkanı olarak siyasi polemiklerden uzak durup vatandaşlara hizmet etmeye odaklandığını aktardı.
Mazbatasını aldığı gün parti rozetini çıkardığını belirten Kocagöz, "Ben 3 Nisan 2024'te mazbatamı aldım. Bu çok önemli. Bütün belediye başkanları, 'Mazbatamızı aldıktan sonra parti rozetimizi çıkardık' der. Ben de 3 Nisan 2024'te parti rozetimi çıkardım. Bakın, yakamda yalnızca Türk bayrağı var; belediye başkanı rozeti bile yok. Çünkü ben milletin adamıyım." dedi.
'MİLLETİN DERDİ KOLTUKTA KİMİN OTURDUĞU DEĞİL'
Vatandaşların siyasi tartışmalardan çok belediyenin hizmetleriyle ilgilendiğini dile getiren Kocagöz, "Millet bizi oraya neden getirdi? Hizmet etmemiz için. Milletin derdi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda kimin oturduğu değil. Böyle polemiklere girmenin de bir anlamı yok. Biz işimize odaklanacağız, bize güvenen insanların başını eğdirmeyeceğiz. Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.
İZMİR'DE DE BENZER EĞİLİM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "siyasi tartışmalardan uzaklaşarak İzmir için çalışacağını" söylemişti. Mevcut durumu değerlendiren Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" diye konuşmuştu.