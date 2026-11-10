Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Zubaida Rahman ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov'u kabul etti

Zafer Şahin'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz

Zafer Şahin'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz