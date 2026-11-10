Gazeteci Zafer Şahin'den bomba kulis iddiası: Beş belediye başkanı AK Parti'ye geçebilir
CHP ve Yeni Parti'de yaşanan belediye başkanı istifalarının ardından Ankara kulislerinde AK Parti'ye olası katılımlar konuşulmaya başlandı. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu beş ismin AK Parti'ye geçebileceğini iddia etti. Kulislerde 13 Kasım tarihi öne çıkıyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel