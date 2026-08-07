Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti lideri eski CHP'li 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı fezlekenin detaylarına ulaşıldı. Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağlandığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri delil olarak sıralandı. VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine ilişkin anlatımlar da dosya kapsamına alındı.

Özgür Özel fezlekesinde para trafiği mercek altında. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini belirterek, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Özel'in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, ayrıca CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan maddi menfaat temin ettiği kaydedildi. Fezlekede M. Gökhan Böcek'in ifadelerine ayrıntılı yer verildi. Böcek, babasının aday gösterilmesi sürecinde Veli Ağbaba'nın arayarak Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediğini aktardı.

Önce 30 milyon TL, ardından 1 milyon euro istendiğini belirten Böcek, babasının "gereğini yap" demesi üzerine parayı Antalya'daki esnaftan toplayıp 9 Ocak 2024'te eşiyle Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiği Emre Caner'e teslim ettiğini teşhis etti.