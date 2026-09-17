Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanarak idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

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