CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilmelerinin 65'inci yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 27 Mayıs'ı “Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanarak idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaştığı görsel (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Başkan Erdoğan'ın paylaştığı görsel (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam edilmelerinin 65'inci yılında rahmetle andı.

ERDOĞAN: TÜRK DEMOKRASİSİNE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBE

Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı-3

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı-5 Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı-6 Başkan Erdoğan'dan demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı-7

İstanbul barajlarında kritik eşik! Baraj doluluk oranı yüzde 38,32’ye düştü
SONRAKİ HABER

İstanbul barajlarında son durum
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler