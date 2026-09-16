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Kurtlar Vadisi oyuncusu Nevzat Yakışırboy’dan Osman Sınav ve FETÖ iddiası

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren Kurtlar Vadisi senaristlerinin açıklamaları sonrası dizinin tanınan yüzlerinden Nevzat Yakışırboy sessizliğini bozdu. Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi” ifadelerini kullanarak yönetmenin diziden ayrılış sürecine dair karanlık noktalara dikkat çekti. Raci Şaşmaz’ın ifadesinde yer alan tehdit detayını doğrulayan Yakışırboy, Sınav’a yönelik kumpas kurulduğunu iddia etti.

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Nevzat Yakışırboy’dan Osman Sınav ve FETÖ iddiası

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi cephesinde sular durulmuyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ile Cüneyt Aysan ifade verdi. Dizide Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Dizinin ilk yapımcısı ile yönetmeni Osman Sınav'ın ayrılış sürecine değinen Yakışırboy, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" dedi.

Yakışırboy, "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez." ifadesini kullandı.

Oyuncu Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yönetmen Osman Sınav’ın FETÖ mensuplarıyla hareket etmek istemediği için kumpasa uğradığını öne sürdü. Oyuncu Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yönetmen Osman Sınav’ın FETÖ mensuplarıyla hareket etmek istemediği için kumpasa uğradığını öne sürdü.

'TEHDİDİ DUYDUM'

Paylaşımının kısa sürede gündem olması üzerine yeni açıklama yayınlayan Yakışırboy, sette duyduğu tehdit iddialarına açıklık getirdi.

Şaşmaz kardeşler hakkında konuşan oyuncu, "Dün paylaşım yaptım Osman Sınav hakkında tehdit edildiğini sette duydum ama kimin tehdit ettiğini kimse bilmiyor. Bu arada Şaşmazlar'ı sevmem ama onların FETÖ ile işleri yok hiç duymadım görmedim olsaydı kesin duyardık." sözlerini sarf etti.

Sette Sınav’ın tehdit edildiğine dair söylentiler duyduğunu aktaran Yakışırboy, Şaşmaz kardeşlerin FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu. Sette Sınav’ın tehdit edildiğine dair söylentiler duyduğunu aktaran Yakışırboy, Şaşmaz kardeşlerin FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

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İFADEDEKİ TEHDİT DETAYI

Raci Şaşmaz'ın savcılığa verdiği ifadede Osman Sınav'ın tehdit edildiği bilgisi yer almıştı.

Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini savunan Şaşmaz, "Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip 'tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini' söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur." diye konuştu.

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