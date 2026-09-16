Şaşmaz kardeşler hakkında konuşan oyuncu, " Dün paylaşım yaptım Osman Sınav hakkında tehdit edildiğini sette duydum ama kimin tehdit ettiğini kimse bilmiyor. Bu arada Şaşmazlar'ı sevmem ama onların FETÖ ile işleri yok hiç duymadım görmedim olsaydı kesin duyardık ." sözlerini sarf etti.

İFADEDEKİ TEHDİT DETAYI

Raci Şaşmaz'ın savcılığa verdiği ifadede Osman Sınav'ın tehdit edildiği bilgisi yer almıştı.

Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini savunan Şaşmaz, "Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip 'tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini' söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur." diye konuştu.