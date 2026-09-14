Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesi mercek altında ÖLÜM SAHNESİ DE İNCELENİYOR Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde yer alan sahne de soruşturma kapsamında dikkat çekti. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin ekrana getirildiği belirlendi.

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ʺErdoğanʺ yazılı mezar taşı sahnesi "ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA Soruşturma dosyasında dizinin farklı bölümlerine ilişkin başka tespitlerin de bulunduğu kaydedildi. 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti PLAKADA 15 TEMMUZ DETAYI



Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.



Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

KVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildi İFADELERİNE BAŞVURULACAK Dosyada yer alan tespitlere konu olan bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.