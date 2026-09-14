FETÖ'nün subliminal "Pusu"su! Kurtlar Vadisi'ne "Kozinoğlu" incelemesi: Plakada 15 Temmuz detayı ve Osman Sınav'ın sırrı
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. Nitekim dizinin farklı bölümlerinde “ERDOĞAN” yazılı mezar taşına ve “34 FG 7061” plakalı araç görüntüleri yer aldı. Osman Sınav'ın "Vadi'yi neden bıraktınız?" sorusuna "Bu sır benle gidecek" yanıtını vermesi şüpheleri daha da artırdı. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasında, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce ve sonrasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bölümlerindeki sahnelerin de incelemeye alındığı belirtildi.
O SAHNEDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Dosyada yer alan tespitlere göre, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü.
Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yönelik tehditlerin de sahnede yer aldığı belirlendi.
Kaşifoğlu'nun yanında bulunan İlhan karakterinin, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi. Söz konusu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesi soruşturma dosyasına girdi.
ÖLÜM SAHNESİ DE İNCELENİYOR
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde yer alan sahne de soruşturma kapsamında dikkat çekti.
Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin ekrana getirildiği belirlendi.
"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında dizinin farklı bölümlerine ilişkin başka tespitlerin de bulunduğu kaydedildi.
17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.
PLAKADA 15 TEMMUZ DETAYI
Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.
Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.
İFADELERİNE BAŞVURULACAK
Dosyada yer alan tespitlere konu olan bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.
Dizi sahnesinden 2 gün sonra şüpheli ölüm!
FETÖ DİZİLERLE SUBLİMİNAL MESAJLAR VERDİ
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu sahnesi örnek gösterip FETÖ'nün o dönem diziler aracılığıyla subliminal mesajlar verdiğini anlattı.
BU KADAR DA TESADÜF OLAMAZ: DİZİDE İNFAZ EMRİ VERİLİYOR, İKİ GÜN SONRA ÖLÜYOR
Kozinoğlu'nun Orta Asya'da ve Türki Cumhuriyetlerde FETÖ yapılanması raporlamasına dikkat çeken Müderrisoğlu, "Dizideki profillerle gerçek hayattaki profillerin izdüşümleri çok net biliniyor. Kaşif Kozinoğlu bunlardan birisi ve dizinin 136. bölümünde infaz emri veriliyor. İki gün sonra şüpheli bir şekilde ölüyor. Bütün bunlar bir araya gelince "Bu kadar da tesadüf olamaz" dedirtecek bir tablo var karşımızda" dedi.
OSMAN SINAV: BU SIR BENLE GİDECEK!
Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziyle ilgili bir açıklaması kullanıcılar tarafından yeniden gündeme taşındı.
Sınav, "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek." yanıtı vermişti.
Gizli tutanaktan fuhuşturucu çıktı
Öğretmenlere ikinci yer değiştirme hakkı