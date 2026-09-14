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FETÖ'nün subliminal "Pusu"su! Kurtlar Vadisi'ne "Kozinoğlu" incelemesi: Plakada 15 Temmuz detayı ve Osman Sınav'ın sırrı

FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. Nitekim dizinin farklı bölümlerinde “ERDOĞAN” yazılı mezar taşına ve “34 FG 7061” plakalı araç görüntüleri yer aldı. Osman Sınav'ın "Vadi'yi neden bıraktınız?" sorusuna "Bu sır benle gidecek" yanıtını vermesi şüpheleri daha da artırdı. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

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FETÖ'nün subliminal "Pusu"su! Kurtlar Vadisi'ne "Kozinoğlu" incelemesi: Plakada 15 Temmuz detayı ve Osman Sınav'ın sırrı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.

KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce ve sonrasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bölümlerindeki sahnelerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahneden iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli şekilde can verdiDizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahneden iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli şekilde can verdi

O SAHNEDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Dosyada yer alan tespitlere göre, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü.

Video Oynatma İkonu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı

Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yönelik tehditlerin de sahnede yer aldığı belirlendi.

10 Kasım 2011'de bölüm yayınlandı, 12 Kasım 2011'de Kozinoğlu can verdi10 Kasım 2011'de bölüm yayınlandı, 12 Kasım 2011'de Kozinoğlu can verdi

Kaşifoğlu'nun yanında bulunan İlhan karakterinin, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi. Söz konusu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesi soruşturma dosyasına girdi.

Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesi mercek altındaKaşifoğlu'nun ölüm sahnesi mercek altında

ÖLÜM SAHNESİ DE İNCELENİYOR

Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde yer alan sahne de soruşturma kapsamında dikkat çekti.

Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin ekrana getirildiği belirlendi.

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ʺErdoğanʺ yazılı mezar taşı sahnesiKozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ʺErdoğanʺ yazılı mezar taşı sahnesi

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dizinin farklı bölümlerine ilişkin başka tespitlerin de bulunduğu kaydedildi.

17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çektiKurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti

PLAKADA 15 TEMMUZ DETAYI

Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.

Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

KVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildiKVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildi

İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Dosyada yer alan tespitlere konu olan bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde Kurtlar Vadisi Pusu dizisine incelemeKaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde Kurtlar Vadisi Pusu dizisine inceleme

FETÖ DİZİLERLE SUBLİMİNAL MESAJLAR VERDİ

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu sahnesi örnek gösterip FETÖ'nün o dönem diziler aracılığıyla subliminal mesajlar verdiğini anlattı.

Video Oynatma İkonu Dizi sahnesinden 2 gün sonra şüpheli ölüm!


BU KADAR DA TESADÜF OLAMAZ: DİZİDE İNFAZ EMRİ VERİLİYOR, İKİ GÜN SONRA ÖLÜYOR

Kozinoğlu'nun Orta Asya'da ve Türki Cumhuriyetlerde FETÖ yapılanması raporlamasına dikkat çeken Müderrisoğlu, "Dizideki profillerle gerçek hayattaki profillerin izdüşümleri çok net biliniyor. Kaşif Kozinoğlu bunlardan birisi ve dizinin 136. bölümünde infaz emri veriliyor. İki gün sonra şüpheli bir şekilde ölüyor. Bütün bunlar bir araya gelince "Bu kadar da tesadüf olamaz" dedirtecek bir tablo var karşımızda" dedi.

Osman SınavOsman Sınav

OSMAN SINAV: BU SIR BENLE GİDECEK!

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziyle ilgili bir açıklaması kullanıcılar tarafından yeniden gündeme taşındı.

Sınav, "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek." yanıtı vermişti.

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