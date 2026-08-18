Alihan Kuriş FETÖ elebaşının cenazesine katılın talimatı verdi.

KURİŞ'İN TALİMATIYLA FETÖ ELEBAŞININ CENAZESİNE GİTTİ

Tanığın bir diğer şok iddiası ise Ahmet Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu. Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkiindeki Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.

Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti. G.K., bu kirli yapıyı fark ettikten sonra Pakcan ve yapıyla tüm bağını kestiğini belirterek yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya çağırdı.