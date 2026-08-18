Alihan Kuriş soruşturmasında Romanya hattına ilişkin yeni iddialar: Üniversite öğrencileri para transferinde kullanıldı mı?
Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütü soruşturmasında ifade veren G.K. isimli tanığın ifadesi ortaya çıktı. Ankara'da ifade veren G.K. Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın, örgütün kara para trafiğini yönettiğini ve üniversite öğrencilerini tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderip dönüşte kurye olarak kullandığını anlattı. Tanık ifadesinde Pakcan'ın Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşının cenazesine katıldığını belirtti.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması, yeni ihbar ve itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yapan G.K.'nın ifadesine ulaşıldı. İfadeler, yapılanmanın Avrupa ve Balkanlar ayağındaki karanlık yüzünü ifşa etti.
KARA PARA TRAFİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KURYE OLARAK KULLANILDI
İfadelere göre, "Romanya sorumlusu" olarak tutuklanan Ahmet Uğur Pakcan'ın, örgütün kara para trafiğini yönettiği ve üniversite öğrencilerini tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderip dönüşte kurye olarak kullandığı öne sürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da ifade veren G.K., yapılanmanın Romanya'daki döner zincirine bir dönem arkadaşı aracılığıyla ortaklık yaptığını belirterek, yapılanmanın Romanya merkezli yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
ÖRGÜTÜN ÜSSÜ
İfadeye göre, örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi...
Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığıyla ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını yöneten Pakcan, başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi.
İtirafçı G.K.'nın ifadesine göre, örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi yapıldı. İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A.'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine gizlice yüklü miktarda dolar, euro ve sterlin yerleştirildi. Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi.
Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılıp Bükreş'e götürülen paralar, örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme sokuldu.
DEVLETE BEDDUA SEANSI
Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığının da aşılandığı öğrenildi. Tanık G.K., yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlediğini vurguladı. G.K. ifadesinde, "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkânlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan iş yerine gittik. 15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkânım da oldu. İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar' dedi. Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" ifadelerini kullandı. G.K.'nın yapılanmaya ilişkin verdiği bu ifadeler, FETÖ'nün beddua seanslarını hatırlattı.
KURİŞ'İN TALİMATIYLA FETÖ ELEBAŞININ CENAZESİNE GİTTİ
Tanığın bir diğer şok iddiası ise Ahmet Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu. Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkiindeki Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.
Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti. G.K., bu kirli yapıyı fark ettikten sonra Pakcan ve yapıyla tüm bağını kestiğini belirterek yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya çağırdı.
Tanığın bir diğer şok iddiası ise Ahmet Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu. Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkiindeki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.
Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti. G.K., bu kirli yapıyı fark ettikten sonra Pakcan ve yapıyla tüm bağını kestiğini belirterek yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya çağırdı.
Haber: Halit Turan