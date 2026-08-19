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Yılmaz Özdil: CHP İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Süleymancılarla ittifak yaptı

Yılmaz Özdil: CHP İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Süleymancılarla ittifak yaptı

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Müzmin muhalif Yılmaz Özdil, "2023 yılında Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren maalesef CHP ve kara para aklayan, İsrail'le bağlantıları var denilen Süleymancılar arasında ittifak yapıldı. 2024 yerel seçiminde bazı belediyeler, bu Süleymancılar cemaatinin desteğiyle CHP tarafından kazanıldı" dedi. Özdil, Özgür Özel yönetiminin Süleymancılarla iş birliği içinde olduğunu iddia etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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