İmamoğlu 2023'te Alanya'da Denizolgun'un adıyla oy istedi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığı soruşturma sürerken 2023 seçimlerine 16 gün kala Antalya'da kayda geçen bir görüntü, tüm dikkatleri üzerine topladı. Ekrem İmamoğlu'nun Alanya'da düzenlediği mitingde Süleymancıların şaibeli bir şekilde ölen lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ismini anarak oy istediği görüldü. Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından ANAP'a destek vererek Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti. İmamoğlu da babadan ANAP kökenliydi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel