Türkiye, AK Parti iktidarı döneminde Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "tam bağımsız savunma sanayii" vizyonu doğrultusunda tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Yerlilik ve millilik politikalarının merkeze alındığı bu süreçte, kritik teknolojilerin milli imkânlarla üretilmesi için güçlü bir Ar-Ge ve sanayi ekosistemi kuruldu.

AK Parti’nin 25 yıllık iktidarında savunma sanayiinde atılan adımlar, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji kapasitesini güçlendirdi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

DIŞA BAĞIMLILIKTAN KÜRESEL ÜRETİCİ GÜCE

2000'li yılların başında yaklaşık yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan sektör, başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ile kabuk değiştirdi. 2002 yılında yalnızca 62 olan savunma projesi sayısı bugün 1.000'in üzerine çıkarken, yerlilik oranı ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80'in üzerine taşındı.

Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan toplam proje hacmi, ihale süreci devam eden çalışmalarla birlikte 100 milyar doları aştı.

Bu sıçrama ihracat rakamlarına da doğrudan yansıdı. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2025 yılı itibarıyla 10 milyar dolar barajını aşarak yaklaşık 40 katlık rekor bir artış kaydetti.

AR-GE HARCAMALARI 16,5 KAT ARTTI

Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri Töreni'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesindeki gelişime ilişkin önemli veriler paylaştı.

Görgün, 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının 16,5 kat artırılarak yaklaşık 20 milyar dolara çıkarıldığını belirterek, "Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil" dedi.

Görgün, Türkiye'nin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ediyoruz."