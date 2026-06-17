Telegram üzerinden tetikçilik ilanları: 258 şüpheli gözaltında! "Mekan kurşunlatmak isteyen yazsın"
İçişleri Bakanlığı, Instagram ve Telegram üzerinden tetikçilik ilanları veren ve suç örgütlerini öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet ve savcılıkların koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda 258 şüpheli yakalanırken, sosyal medyanın suç örgütlerine eleman kazandırmak ve suç faaliyetlerini meşrulaştırmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
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- İçişleri Bakanlığı, Instagram ve Telegram üzerinden tetikçilik ilanı yapan şahıslara yönelik 54 ilde operasyon düzenledi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.
- Şüphelilerin sosyal medya üzerinden tetikçi temin etme, suç örgütlerini övme ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.
- Operasyonlar Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep dahil 54 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.
Instagram ve Telegram üzerinden yapılan tetikçilik ilanlarına karşılık İçişleri Bakanlığı operasyon düğmesine bastı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.54 ilde dev "Dijital Maganda" operasyonu: 258 şüpheli yakalandı!
54 İLDE OPERASYON: 258 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Yozgat, Bitlis, Niğde, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Edirne, Kütahya, Isparta, Karaman, Bayburt, Kayseri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Uşak, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Tunceli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Ardahan ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin;
- İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları
- Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları
- Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları
- Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri
- Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları
tespit edildi.
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