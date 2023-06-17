ABD'li oyun şirketinden skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda çocukara LGBT terörü pompalandı

ABD'li Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda bu ay 'LGBT' terörünün propagandasını içeren paketler satışa çıktı.

Bu paketler arasında sözde 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru', 'İki cinsiyetin dışında onuru' ile 'Onur sepeti' şeklinde skandal seçenekler yer alıyor.

Kullanıcılar bu seçenekleri satın alınca trans, aseksüel, iki cinsiyet dışı (non-binary) bayrakları ile kıyafetlerine sahip oluyor.

Ancak, yaşları çok küçük olan çocuklara LGBT içeriklerin böyle sunuluyor olması aileleri endişelendirdi.

TÜRKÇE DAHİL 32 DİLDE DESTEK MİLYONLARCA KULLANICI!

Öte yandan oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor. Stumble Guys'ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021'den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.

YOUTUBE KIDS'DE DE BENZER SKANDALLAR PATLAMIŞTI

Toplumun değerlerini alaşağı etmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için kültürel emperyalizmi sonuna kadar kullananlara bir yenisi eklendi. NETFLIX'in skandallarının ardından uzman isimler aynı tehlikenin Youtube Kids'te de olduğuna dikkat çekmişti.

Sosyal medya platformlarında Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker, kız çocuğuna uygun olmayan cinsel içeriklerden LGBT ile ilgili içeriklere kadar birçok sakıncalı içeriğin karşısına çıktığını duyurdu.

"Dünyada hiçbir şey çocuklardan daha değerli değildir" diyen Toker'in sanal dünyaya dair sorunların yer aldığı çalışmaları da bulunuyor. Toker yakın zamanda YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili bir paylaşım yaptı.