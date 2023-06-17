ABD'li oyun şirketinden skandal! ‘Stumble Guys’ oyununda çocukara LGBT terörü pompalandı

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almaya devam ediyor.
Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş 'onur haftası' adı altında ahlaksızlığı pompalıyor.
Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezilliğe Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.
ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR
LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor. Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı pompalıyor.
ABD'li oyun şirtketi Scopely'in bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden çocukları hedef alan LGBT propagandası yapıldı.
Söz konusu oyunda bu ay 'LGBT' propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru' şeklinde skandal seçenekler yer aldı.
Stumble Guys, çok oyunculu gruplar için toplu bir eleme oyunu, 32 oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabiliyor.
SÖZDE 'ONUR AYI' PROPAGANDASI
Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da çevrimiçi satın alma seçenekleri mevcut.
ABD'li Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda bu ay 'LGBT' terörünün propagandasını içeren paketler satışa çıktı.
Bu paketler arasında sözde 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru', 'İki cinsiyetin dışında onuru' ile 'Onur sepeti' şeklinde skandal seçenekler yer alıyor.
Kullanıcılar bu seçenekleri satın alınca trans, aseksüel, iki cinsiyet dışı (non-binary) bayrakları ile kıyafetlerine sahip oluyor.
Ancak, yaşları çok küçük olan çocuklara LGBT içeriklerin böyle sunuluyor olması aileleri endişelendirdi.
TÜRKÇE DAHİL 32 DİLDE DESTEK MİLYONLARCA KULLANICI!
Öte yandan oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor. Stumble Guys'ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021'den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.
YOUTUBE KIDS'DE DE BENZER SKANDALLAR PATLAMIŞTI
Toplumun değerlerini alaşağı etmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için kültürel emperyalizmi sonuna kadar kullananlara bir yenisi eklendi. NETFLIX'in skandallarının ardından uzman isimler aynı tehlikenin Youtube Kids'te de olduğuna dikkat çekmişti.
Sosyal medya platformlarında Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker, kız çocuğuna uygun olmayan cinsel içeriklerden LGBT ile ilgili içeriklere kadar birçok sakıncalı içeriğin karşısına çıktığını duyurdu.
"Dünyada hiçbir şey çocuklardan daha değerli değildir" diyen Toker'in sanal dünyaya dair sorunların yer aldığı çalışmaları da bulunuyor. Toker yakın zamanda YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili bir paylaşım yaptı.