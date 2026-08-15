Mardin’de İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, damadının evini 20 kişilik grupla bastığı iddiasıyla gözaltına alındı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, damadı Muhammed Nakşioğlu’nun evini yaklaşık 20 kişilik grupla bastığı ve darbettiği öne sürülen İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.
Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe'nin Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorun yaşadığı belirtilen Muhammed Nakşioğlu'nun evine, kayınpederi İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarının da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup gitti.
İddiaya göre yaşanan tartışmanın ardından Nakşioğlu darbedildi. Olay anları evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde grubun demir kapının üzerinden atlayarak avluya girdiği ve Nakşioğlu'na saldırdığı görüldü.
DAMAT ŞİKAYETÇİ OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nakşioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından darp raporu alan Nakşioğlu, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı. Cevheroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
"ÖNCE TEHDİT, SONRA DARBETTİLER"
Olayla ilgili konuşan Muhammed Nakşioğlu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Nakşioğlu, "Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut. Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar" dedi.
Saldırının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Nakşioğlu, "Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.