Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe'nin Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorun yaşadığı belirtilen Muhammed Nakşioğlu'nun evine, kayınpederi İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarının da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup gitti.

"ÖNCE TEHDİT, SONRA DARBETTİLER"

Olayla ilgili konuşan Muhammed Nakşioğlu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Nakşioğlu, "Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut. Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar" dedi.