Booking.com ve Airbnb için Türkiye'de yeni dönem: Yabancı dijital konaklama platformlarına 5 milyon TL'lik izin belgesi şartı geliyor
Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com başta olmak üzere yabancı dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının faaliyetlerine yönelik kapsamlı düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik kanun teklifiyle platformlara izin belgesi zorunluluğu getirilirken belgenin ilk ücretinin 5 milyon TL, geçerlilik süresinin ise 2 yıl olması öngörülüyor. Platformların alabileceği komisyon da yüzde 17 ile sınırlandırılıyor.
Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmak ve tüketicileri korumak amacıyla yeni düzenleme yapılacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu hale getirilecek.
İŞTE 3 KRİTİK MADDE
İZİN BELGESİ ŞARTI: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL olacak. Belge 2 yıl geçerli olacak.
TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Platformlar, Türkiye'de tebligatları almak ve başvuruları yanıtlamak üzere en az bir yetkili temsilci belirleyecek.
KOMİSYONA YÜZDE 17 SINIRI: Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek. Platformlar ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.
YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor. Buna göre yabancı dijital konaklama platformları, izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacakları elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.
BİLGİ VE BELGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLECEK
Platformlar, izin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin de 15 gün içinde gönderilmesi gerekecek. Talep edilmesi ve talebin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça 15 gün ek süre verilecek.
KONAKLAMA VE KİRALIK KONUTLARDA BELGE NUMARASI ZORUNLULUĞU
Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticareti ve tanıtımında belge numaraları, Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulanarak faaliyetlerde bu belge numaralarına yer verilecek. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranının aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde faaliyete konu hizmeti verenden bedel alınamayacak.
SIRALAMA VE TAVSİYE SİSTEMİNDE KEYFİ DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK
Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle faaliyete konu hizmeti veren, sıralama veya tavsiye sisteminde geriye düşürülemeyecek. Hizmet kısıtlanamayacak, askıya alınamayacak veya sonlandırılamayacak.
HİZMET VERENLERİN TİCARİ İLİŞKİLERİ KISITLANAMAYACAK
Yabancı dijital konaklama platformları, faaliyete konu hizmeti verenlerin ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak. Kendisinden veya herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine, satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, faaliyete konu hizmeti verenleri kampanyalı hizmet satışına zorlayamayacak. Bunlara imkan sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremeyecek.
PLATFORM KOMİSYONUNA YÜZDE 17 TAVANI
Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar, her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak.