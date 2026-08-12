Booking.com ve Airbnb için Türkiye'de yeni dönem: Yabancı dijital konaklama platformlarına 5 milyon TL'lik izin belgesi şartı geliyor

İzin belgesi 5 milyon TL olacak.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor. Buna göre yabancı dijital konaklama platformları, izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacakları elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

BİLGİ VE BELGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Platformlar, izin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin de 15 gün içinde gönderilmesi gerekecek. Talep edilmesi ve talebin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça 15 gün ek süre verilecek.