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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. İncelemeler sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenirken söz konusu tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttığı bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı

Ticaret Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile kamu gelirlerinin korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yılın ilk 7 ayında dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığından kararlı denetim. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Ticaret Bakanlığından kararlı denetim. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetiminin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda risk analizleri ve kontrol çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Beyannameler tek tek incelendi.Beyannameler tek tek incelendi.

DENETİMLERDE İLERİ VERİ ANALİTİĞİ KULLANILDI

Açıklamada, söz konusu çalışmalarda ileri veri analitiği tekniklerinden de yararlanıldığı vurgulandı.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubelerince ikincil kontrol beyanname incelemeleri yapıldığı bildirildi.

145 firma denetlendi.145 firma denetlendi.

19 BİN 638 GÜMRÜK BEYANNAMESİ İNCELENDİ

İkincil kontrol kapsamında, 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen 19 bin 638 gümrük beyannamesi kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 7,2 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı-5

145 FİRMA DENETLENDİ

Bakanlık müfettişlerince gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında 145 firma denetlendi.

Bu denetimler sonucunda 1,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı-6

7 AYDA 8,9 MİLYAR LİRALIK EK TAHAKKUK VE CEZA

Bakanlık, yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin sonucunda düzenlenen toplam ek tahakkuk ve ceza tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu denetimler sonucunda 1,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece, bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi. Bakanlık, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin şekilde sürdürecektir."

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı-8 Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı-9 Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret denetimlerinde 7 ayda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı-10
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