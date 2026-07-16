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CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi

CHP’de kurultay kararının ardından başlayan yönetim krizi Nazilli’ye sıçradı. Görevden alınan Sema Aslıhan Ökmen ve eski yönetim, Kılıçdaroğlu yönetiminin atadığı Naim Atmaca’yı parti binasına sokmadı.

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CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verdiği kararın ardından parti yönetiminde başlayan değişim süreci, Aydın'ın Nazilli ilçesinde krize yol açtı.

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ve yönetimi, karara rağmen parti binasını terk etmeyerek nöbet başlattı. İlçe başkanlığına atanan Naim Atmaca ise görevi devralmak üzere geldiği binaya sokulmadı.

Parti kararını hiçe saydı! CHP’de bina krizi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Parti kararını hiçe saydı! CHP’de bina krizi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

CHP'DE KAPI DİRENİŞİ

Parti binasının önünde tansiyon yükselirken Atmaca, kendisine kapıyı açmayan eski yönetime tepki gösterdi. Gerilim sırasında Atmaca'nın kapıyı yumrukladığı, içeride bulunan Ökmen ve beraberindekilerin ise kapıyı açmayı reddettiği görüldü.

CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi-3

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN KARARINI TANIMADI

Parti binasını terk etmeyeceğini açıklayan Sema Aslıhan Ökmen, Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alma ve yeni başkan atama kararına karşı çıktı.

Parti yönetiminin kararını hiçe sayan Ökmen, "Atamayla gelen kişiyi tanımıyoruz. Seçilmiş iradeye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi-4

GÖREVİ BIRAKMADI, BİNAYI TESLİM ETMEDİ

Görevden alınmasına rağmen parti binasındaki bekleyişini sürdüren Ökmen ve eski ilçe yönetimi, Naim Atmaca'nın görevi devralmasına izin vermedi. Yaşananlar, CHP teşkilatlarındaki yönetim krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

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