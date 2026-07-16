CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verdiği kararın ardından parti yönetiminde başlayan değişim süreci, Aydın'ın Nazilli ilçesinde krize yol açtı.

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ve yönetimi, karara rağmen parti binasını terk etmeyerek nöbet başlattı. İlçe başkanlığına atanan Naim Atmaca ise görevi devralmak üzere geldiği binaya sokulmadı.