CANLI YAYIN
Geri

Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye büyük darbe: Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda tespit edilen 65 telegram grubu ve kanalına da erişim engeli getirildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye büyük darbe: Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle, telegram üzerinden 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

AVCI adlı analiz uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım yaptığı tespit edildi.

AVCI adlı uygulamadan analiz yapıldı. AVCI adlı uygulamadan analiz yapıldı.

110 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

110 şüpheli gözaltına alındı.110 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında tespit edilen 65 telegram grubu ve kanalı operasyonla eş zamanlı olarak erişime kapatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye büyük darbe: Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı-5 Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye büyük darbe: Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı-6 Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye büyük darbe: Düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı-7
Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması! İstanbul merkezli operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
SONRAKİ HABER

Listede 19 şüpheli var!
Rabia Asya Yılmaz
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler