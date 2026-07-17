İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle, telegram üzerinden 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) AVCI adlı analiz uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım yaptığı tespit edildi.