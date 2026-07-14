Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na düello daveti: Gel yarışalım kaybeden bıraksın

DOĞRUDAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur." diyerek "gitme" çağrısı yaptığı Özgür Özel, bu sözlere cevabını TBMM'deki CHP kürsüsünden verdi.

"Millet umudu yeni partide arıyor" diyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na hitaben şunları söyledi:

"Yeni parti kurulur mu? Kurulmasın... Kimse yeni partinin meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip umudunu tükettiğin emekli soruyor! Yeni partiyi nasırlı elleriyle kiraz toplayan, sanayide bütün gün çalışan teyze soruyor. Artık bu ülkede yaşayamam gideceğim diyen gençler soruyor. Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, ışınlatacaksın kendini 6 yıl önceden bugüne olmayan mazbatanla, eline verilen delege ki 500'ü oyu sana vermiş. İnsan buradan bir şey anlar. 'İradesi sakatlandı' dediğin seçimde sana oy vermişler sonra da imza verdiler 'gel kurultayı yenileyelim' diye. 'Erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım' diyorsun. Sonra diyor ki 'yeni parti niye konuşuluyor anlamıyorum'. Millet umudu yeni partide arıyor."