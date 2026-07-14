Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na düello daveti: Gel yarışalım kaybeden bıraksın
Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi mücadele vurgusu yaparak “paralel yapı” uyarısında bulunmasına Özgür Özel TBMM kürsüsünden düello teklifiyle cevap verdi. Kılıçdaroğlu’na 2 milyon üyenin katılacağı seçimle yarışma teklifinde bulunan Özel, kaybedenin siyaseti bırakması çağrısı yaptı. CHP’yi bölme planını da aşikar eden Özel, bu beklentinin emekliler, işçiler ve gençler tarafından dile getirildiğini öne sürerek Kılıçdaroğlu’na rest çekti.
CHP'yi bölmek için adım adım ilerleyen Özgür Özel, partiye kayyum atanması için mahkemeye başvururken diğer yandan partideki üst düzeyli yetkileri kullanmaya devam ediyor.
Partide liderlere tahsis edilen makam aracını kullanmaya devam eden, iade taleplerine kulak tıkayan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen TBMM'deki grup toplantılarını düzenlemeye devam ediyor.
GRUPTA COŞTU
Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün milletvekillerine hitap ettiği grup konuşmasında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Özel, şaibeli kurultaya ilişkin davada istinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararıyla kaybettiği koltuk için Kılıçdaroğlu'na düello çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu'na CHP liderliği için seçim çağrısı yapan Özel, "İkimiz yarışalım, kaybeden siyaseti bıraksın" dedi.
Kılıçdaroğlu ile başa baş yarışması durumunda her 10 parti üyesinden 9'unun desteğini alacağını savunan Özel, "Yüzde 90 oy altında oy alırsam istifa ederim" diye konuştu.
DOĞRUDAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur." diyerek "gitme" çağrısı yaptığı Özgür Özel, bu sözlere cevabını TBMM'deki CHP kürsüsünden verdi.
"Millet umudu yeni partide arıyor" diyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na hitaben şunları söyledi:
"Yeni parti kurulur mu? Kurulmasın... Kimse yeni partinin meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip umudunu tükettiğin emekli soruyor! Yeni partiyi nasırlı elleriyle kiraz toplayan, sanayide bütün gün çalışan teyze soruyor. Artık bu ülkede yaşayamam gideceğim diyen gençler soruyor. Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, ışınlatacaksın kendini 6 yıl önceden bugüne olmayan mazbatanla, eline verilen delege ki 500'ü oyu sana vermiş. İnsan buradan bir şey anlar. 'İradesi sakatlandı' dediğin seçimde sana oy vermişler sonra da imza verdiler 'gel kurultayı yenileyelim' diye. 'Erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım' diyorsun. Sonra diyor ki 'yeni parti niye konuşuluyor anlamıyorum'. Millet umudu yeni partide arıyor."
Kılıçdaroğlu'na düello çağrısı yapan Özgür Özel, "Gel, ikimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle yarışalım, yüzde 90 altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. 'Partiyi birinci parti yapmazsam siyaseti bırakıyorum' demiştim, kazanmak ve siyaset iddia işidir. Ortaya koydum. Buyurun." diye konuştu
KAYYUM DİYE DİYE KAYYUM İSTEDİLER
Öte yandan Özgür Özel cephesi, 833 delegenin imzasıyla Ankara Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kurultayın toplanması için "çağrı heyeti" görevlendirilmesini talep etti.
Böylelikle Kılıçdaroğlu'na "kayyum" ithamı yönelterek algı oluşturmaya kalkan Özel cephesi, CHP'ye kayyum atanması için resmen düğmeye basmış oldu.