CHP'de sular durulmuyor! 4 ilçe başkanı daha görevden alındı

Mutlak butlan kararı sonrasında kaosun içine çekilen CHP'de nabızlar yüksek. Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafları arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İstifaların ve görevden almaların da sürdüğü parti adeta ikiye bölünmüş durumda. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla birlikte Şanlıurfa'da yeni görevden almalar yaşandı.

"BİRECİK, EYYÜBİYE, HALFETİ, HİLVAN"

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP MYK kararıyla Şanlıurfa’nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir. Dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazıları, 13 Temmuz Pazartesi (dün) Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın resmî e-posta adresine gönderilmiş ve parti sistemine işlenmiştir."

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel