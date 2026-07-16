Bakan Göktaş 18 maddelik Çocuk Koruma teklifini anlattı: Risklere erken müdahale ve kurumlar arası koordinasyon
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan yeni yasal düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Teklif; bağımlılık riski altındaki çocuklar için zorunlu tedavi, valiliklerde vaka bazlı takip ve kurumlar arası eş zamanlı bildirim öngörüyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin ekimde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Göktaş, TBMM'ye sunulan 18 maddelik Çocuk Koruma Kanunu teklifinin çocukları suça sürüklenmeden önce korumayı amaçladığını belirtti.
Kanun teklifinin koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendireceğini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak. Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz."
"BİZİM AMACIMIZ ÇOCUĞU DAHA DA CEZALANDIRMAK DEĞİL"
Yeni sistemle tüm kurumların eş zamanlı hareket edeceğini belirten Göktaş, çocukların rehabilitasyonunun ön planda tutulacağını söyledi.
Bakan Göktaş şöyle konuştu: "Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve bütün kurumların, bütün paydaşların etkili bir şekilde bu sürece dahil edilmesi, sorumluluk alması ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak."
TEDBİRLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Yeni düzenlemeyle çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini belirten Göktaş, tüm tedbir mekanizmalarının tek çatı altında koordine edileceğini ifade etti.
Yerelde valilikler bünyesinde oluşturulacak komisyonlarla her vakanın ayrı ayrı takip edileceğini, Bakanlığın da merkezden izleme sistemi kuracağını söyledi.
BAĞIMLI ÇOCUKLAR İÇİN ZORUNLU TEDAVİ
Bakan Göktaş, düzenlemede bağımlılık nedeniyle risk altında bulunan 18 yaş altındaki çocuklar için zorunlu tedavi uygulamasının da yer aldığını açıkladı.
Ailelerin tedbir kararına uymaması halinde yaptırım uygulanacağını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bu yeni yasal düzenlemeyle beraber de koordinasyonu güçlü bir şekilde uyguluyoruz. Fakat bu tedbir kararını uygulamakta imtina eden özellikle veliye de 3 günden 10 güne kadar bir tazyik cezası öneriliyor."
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ EKİMDE
Çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı risklere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin takvimini paylaştı. Göktaş, uygulamanın kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini belirterek, "Ekim ayında yönetmeliğimiz çıkacak ve etkin bir şekilde artık Türkiye'de uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.
AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 290 BİNİ AŞKIN BAŞVURU
Öte yandan ailelere yönelik destek programlarına ilişkin de bilgi veren Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 290 bin 213 başvuru yapıldığını açıkladı. Çocuk sahibi olan ailelere verilen destekler kapsamında ise 15 bin 101 bebeğin destek programından yararlandığını ifade etti.
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