15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma yürüyüşü! Türk bayrakları dalgalandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde sona eren kortej havadan görüntülendi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak köprüyü geçti.
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Tarihin unutulmayacak gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.
Hem hüzün hem de gururla hatırlanan15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER
Zincirlikuyu'da başlayan yürüyüşte kırmızı beyaz giyinen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
YÜRÜYÜŞ ANMA TÖRENİ İLE SON BULDU
Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra program, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreniyle sona erdi.
Günün anısına gerçekleştirilen yürüyüş havadan görüntülendi. Bu anlarda iki yakayı bileştiren köprü kırmızı beyaza büründü.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel