15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma yürüyüşü! Türk bayrakları dalgalandı

Tarihin unutulmayacak gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Hem hüzün hem de gururla hatırlanan15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.

TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Zincirlikuyu'da başlayan yürüyüşte kırmızı beyaz giyinen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

YÜRÜYÜŞ ANMA TÖRENİ İLE SON BULDU

Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra program, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreniyle sona erdi.

Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde sona eren kortej havadan görüntülendi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Günün anısına gerçekleştirilen yürüyüş havadan görüntülendi. Bu anlarda iki yakayı bileştiren köprü kırmızı beyaza büründü.

Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra program, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önündeki anma töreniyle sona erdi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel