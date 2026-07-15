CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig kulüpleri tek yürek! 15 Temmuz'u andılar

Trendyol Süper Lig kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla resmî hesaplarından anma mesajları yayımladı. İşte kulüplerin paylaşımları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Süper Lig kulüpleri tek yürek! 15 Temmuz’u andılar

Kulüplerin paylaşımlarında 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybeden demokrasi şehitleri rahmetle anılırken gazilere minnet ve şükran ifadeleriyle yer verildi.

İşte yapılan paylaşımlar...

TFF: 15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Takvim Kaynak Tercihleri
Galatasaray: Hain Darbe Girişiminin 10. Yılında Şehitlerimizi Anıyoruz

GALATASARAY

Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Fenerbahçe: Demokrasi Destanının 10. Yılında Şehitlerimizi Anıyoruz

FENERBAHÇE

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde;

Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır.

Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Hain terör örgütü, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçemizi hedef alan kumpasta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve millî iradeyi hedef almış; ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkmaya; FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Beşiktaş: 15 Temmuz’da Dimdik Duran Milletimize Minnettarız

BEŞİKTAŞ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Trabzonspor: Demokrasi İçin Canını Veren Kahramanlarımızı Anıyoruz

TRABZONSPOR

15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Başakşehir: 15 Temmuz’un Bağımsızlık Destanını Yâd Ediyoruz

BAŞAKŞEHİR

15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.

Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Göztepe: Demokrasiye Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz

GÖZTEPE

Ülkemiz tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.

"Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir."

Mustafa Kemal Atatürk

Rizespor: 15 Temmuz’da Kahraman Şehitlerimizi Anıyoruz

RİZESPOR

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; milli iradeyi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Alanyaspor: 15 Temmuz’da Şehitlerimize Rahmet, Gazilerimize Minnet

ALANYASPOR

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Konyaspor: Vatanımızı Savunan Şehitlerimizi Anıyoruz

KONYASPOR

Hain darbe girişiminde vatanımızı canları pahasına savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız.

Kasımpaşa: 15 Temmuz’da Aziz Şehitlerimizi Anıyoruz

KASIMPAŞA

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Çorum FK: 15 Temmuz’da Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

ÇORUM FK

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Gençlerbirliği: Demokrasi İçin Can Veren Şehitlerimizi Anıyoruz

GENÇLERBİRLİĞİ

15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alarak, Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Erzurumspor: 15 Temmuz’da Birlik ve Beraberliğimizi Kutluyoruz

ERZURUMSPOR

Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğuna inanıyor; vatanımıza, bayrağımıza ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor