Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, FETÖ Terör Örgütü'nün boyutuna dikkat çekerek, "Kanser gibi bir topluluktan bahsediyoruz. 40 bin emniyet mensubunu tasfiye ettik. Bu örgüt öyle sıradan bir örgüt değil. 3-5 kişinin organizesinde olan bir örgüt değil. Bir konsorsiyum. Bize verilen eğitimde ateş ediliyorsa eğilirsiniz. Ancak o gün askerimize inancımızla yürüdük. Benim 30-40 yıllık inancımı alt üst ettiler. Bize verilen eğitimde kadın, çocuk, yaşlıya, sivil vatandaşa ateş edilmez. Artık bundan sonra darbe yapmak isteyen kişiler hesap etmek zorunda. Türk milleti artık G3 gördüğü zaman saklanacak bir millet değil. Bunu kimse unutmasın" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi konulu panel büyük ilgi gördü. 15 Temmuz'un 10. yılında milli iradenin korunmasını, toplumsal hafızanın diri tutulmasını, hukuk, güvenlik, şehit yakınları ve gazilerimizin perspektifinden demokrasi bilincini birlikte değerlendiren ve A Haber Spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Avukat Hüseyin Aydın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkan Vekili İmbat Muğlu oldu.

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde de son derece kirli girişimler yaptığına dikkat çekti. Aydın, öncelikli olarak yargıda girişim yapıldığını belirterek, "Yargı ile yüzleşme MİT Başkanı operasyonu ve MİT tırlarıydı. Yargıda da diğer devlet kurumlarında olduğu gibi büyük bir sayıya ulaşmışlardı. Yargıda 2012'de bütün ünvanlı görevler örgütün kontrolü altındaydı. İlk deneme 17-25 Aralık. Burada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile dayanıldı. Oradan netice alınamadığı için yaklaşık 5 ay sonra HSYK seçimine önemli oranda yüklendiler. Küçük bir farkla onlara karşı olan blok kazandı. Böylece yargı alanında istedikleri gücü elde edemediler. 2016 yılındaki dinamikleri ise kendi tasviyelerinin önünü kesmekti" şeklinde konuştu. Aydın, örgütün geçmişine dikkat çekerek, "90'lı yıllarda devletin sensörlerini ele geçirmişlerdi" dedi.

GÜRS: MİLLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMASIN

Panelde de konuşan Bilge Gürs, başkanlığı yaptığı vakfın kanunla kurulduğunu belirterek, "Vakıf bizim için çok ama çok büyük bir sorumluluk.

Toplumsal hafızanın diri tutulması gerekiyor. Hem şehit yakınlarımız hem de gazilerimiz için bu hafızayı diri tutacağız ki karşımızdaki terör örgütüne karşı her zaman bir gardımız olacak. Şehit yakınları olarak bizlerin tek bir isteğimiz var. Şehitlerimizi milletimiz unutmasın" şeklinde konuştu.

HALA HAYAL KURUYORLAR

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 15 Temmuz'un bir milat olduğunun altını çizdi. Kızıltaş, "15 Temmuz hareketi kazansaydı nelere ulaşabileceğini yeni yeni görmekteyiz. Bir takım önemli isimlerin başka ülkelerde el üstünde tutulduklarını görebiliyoruz.

ABD'de, bir takım Avrupa ülkelerinde nemalananlar. Hala 86 milyonluk milleti kandırabileceklerinin hayallerini kuruyorlar. 15 Temmuz sonrasında terörle daha güçlü mücadele edebildi. Milletimizin iradesini korumak noktasında çok güzel yerlere ulaştık" dedi.