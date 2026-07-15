Turkuvaz Medya'dan 15 Temmuz programı! "40 yıllık hain plan bertaraf edildi hak ile batıl savaştı"
Turkuvaz Medya Grubu tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı Ankara’da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “15 Temmuz, asırlardır ulaşmak istenilen hedef ve kurgunun bir hareketidir. Allah’ın izniyle 40 yıllık hain plan bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz’da hak ile batıl savaşmıştır” dedi.
Program, 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden tüm şehitlerin ve ebediyete irtihal eden gazilerin aziz hatıraları için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aziz şehitlerimizin ruhları için Muhammet Mansur Sağır Hoca tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Türk milletinin birlik ruhunu, demokrasiye bağlılığını ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını anlatan kısa belgesel gösterimiyle devam etti. Belgesel de Başkan Erdoğan'ın millete yönelik seslenmesine yer verildi.
KAHRAMANLIK DESTANI
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosu tarafından icra edilen Kahramanlık Türküleri Dinletisi ile ortak hafızada yer alan acıyı, direnci, duayı ve umuda ilişkin mesajlar içeren türküler salonda yer alan misafirlere dinletildi.
HAK İLE BATILIN SAVAŞI
Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Tarihe baktığımızda, Türk devletini ortadan kaldırmaya çalışanların uzun bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bu müze gerçek manada hatırlatmak ve unutturmamak için kurulmuştur. 15 Temmuz, İman sahiplerinin imkan sahiplerine galebe çaldığı tarihtir. Asırlardır ulaşmak istenilen hedef ve kurgunun bir hareketidir. Allah'ın izniyle 40 yıllık hain plan bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da hak ile batıl savaşmıştır. Felsefelerdeki hesap Türkiye'deki meydanlarda tutmadı. Bir lider halkın üzerinde bir güç tanımadım diyerek, vesayet anlayışını bu milletin bağrından söküp atan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile milletimiz 15 Temmuz'a karşı koymuştur. Bir daha bu topraklar 12 Eylül'ler yaşamayacaktır denilmiştir. Şehit ve gazi kanları ile meydanlara mesaj nakşedilmiştir. Biz bu yaşananları unutturmayacağız" dedi.
KANSER GİBİ BİR TOPLULUK
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, FETÖ Terör Örgütü'nün boyutuna dikkat çekerek, "Kanser gibi bir topluluktan bahsediyoruz.
40 bin emniyet mensubunu tasfiye ettik. Bu örgüt öyle sıradan bir örgüt değil. 3-5 kişinin organizesinde olan bir örgüt değil. Bir konsorsiyum. Bize verilen eğitimde ateş ediliyorsa eğilirsiniz. Ancak o gün askerimize inancımızla yürüdük. Benim 30-40 yıllık inancımı alt üst ettiler. Bize verilen eğitimde kadın, çocuk, yaşlıya, sivil vatandaşa ateş edilmez. Artık bundan sonra darbe yapmak isteyen kişiler hesap etmek zorunda. Türk milleti artık G3 gördüğü zaman saklanacak bir millet değil. Bunu kimse unutmasın" dedi.
İLK DENEME 17-25 ARALIK'TI
Ankara'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi konulu panel büyük ilgi gördü. 15 Temmuz'un 10. yılında milli iradenin korunmasını, toplumsal hafızanın diri tutulmasını, hukuk, güvenlik, şehit yakınları ve gazilerimizin perspektifinden demokrasi bilincini birlikte değerlendiren ve A Haber Spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Avukat Hüseyin Aydın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkan Vekili İmbat Muğlu oldu.
AYDIN: MİT TIRLARI İLE MİT BAŞKANI OPERASYONU
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde de son derece kirli girişimler yaptığına dikkat çekti. Aydın, öncelikli olarak yargıda girişim yapıldığını belirterek, "Yargı ile yüzleşme MİT Başkanı operasyonu ve MİT tırlarıydı. Yargıda da diğer devlet kurumlarında olduğu gibi büyük bir sayıya ulaşmışlardı. Yargıda 2012'de bütün ünvanlı görevler örgütün kontrolü altındaydı. İlk deneme 17-25 Aralık. Burada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile dayanıldı. Oradan netice alınamadığı için yaklaşık 5 ay sonra HSYK seçimine önemli oranda yüklendiler. Küçük bir farkla onlara karşı olan blok kazandı. Böylece yargı alanında istedikleri gücü elde edemediler. 2016 yılındaki dinamikleri ise kendi tasviyelerinin önünü kesmekti" şeklinde konuştu. Aydın, örgütün geçmişine dikkat çekerek, "90'lı yıllarda devletin sensörlerini ele geçirmişlerdi" dedi.
GÜRS: MİLLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMASIN
Panelde de konuşan Bilge Gürs, başkanlığı yaptığı vakfın kanunla kurulduğunu belirterek, "Vakıf bizim için çok ama çok büyük bir sorumluluk.
Toplumsal hafızanın diri tutulması gerekiyor. Hem şehit yakınlarımız hem de gazilerimiz için bu hafızayı diri tutacağız ki karşımızdaki terör örgütüne karşı her zaman bir gardımız olacak. Şehit yakınları olarak bizlerin tek bir isteğimiz var. Şehitlerimizi milletimiz unutmasın" şeklinde konuştu.
HALA HAYAL KURUYORLAR
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 15 Temmuz'un bir milat olduğunun altını çizdi. Kızıltaş, "15 Temmuz hareketi kazansaydı nelere ulaşabileceğini yeni yeni görmekteyiz. Bir takım önemli isimlerin başka ülkelerde el üstünde tutulduklarını görebiliyoruz.
ABD'de, bir takım Avrupa ülkelerinde nemalananlar. Hala 86 milyonluk milleti kandırabileceklerinin hayallerini kuruyorlar. 15 Temmuz sonrasında terörle daha güçlü mücadele edebildi. Milletimizin iradesini korumak noktasında çok güzel yerlere ulaştık" dedi.
HALİSDEMİR'İN DEVRE ARKADAŞIYIM
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkan Vekili İmbat Muğlu, 15 Temmuz sürecinde birilerinin kendi iradelerini teslim ettiğini belirterek, "En önemli şey toplumsal hafızayı diri tutmaktır. Ben uzun yıllar terörle mücadele eden biriyim. Ömer Halisdemir ile devre arkadaşıyım. Ömer tarihi değiştirdi. Hasan Tahsin gibi ilk silahı sıktı. Bizim en büyük korkumuz, FETÖ'ler gitti. Yerine ÇETO'lar, METO'lar gelmesin. İrademizi şimdi asla ve asla teslim etmeyeceğiz" dedi.
MÜZE 2021'DE AÇILDI
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde yaşanan olayları gözler önüne sermek amacıyla Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, 15 Temmuz 2021'de açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin ana salonunda yer alan devasa yapay çınar ağacının altında, demokrasi nöbetlerini simgeleyen 90 adet balmumu heykel sergileniyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin 8 salonu:
"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında ziyarete açık.
YOĞUN KATILIM
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Göhan Yazgı, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Halil Hotoman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, TÜRKSOY Daire Başkanı Cavit Mövsümlü, Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkan Vekili İmbat Muğlu, Ziraat Bankası İletişim Daire Başkanı Levent Marmaralı, Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, Tera Holding Pazarlama Direktörü Ali Serhat Ünal, KMO Genel Müdür Yardımcısı Ergün Çelikten ve KMO İşletme Müdürü Oktay Turhan katılım sağladı.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde; Borsa İstanbul, Halkbank, Kuzey Marmara Otoyolu, MNG Şirketler Grubu, Tera, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Kuzu Grup, Vakıf Katılım co-sponsorluğunda, Ankara Sanayi Odası, Fırat Life Style-Natura Dünyası, Sincan Belediyesi ve TUSAŞ destek sponsorluğunda gerçekleşti.
TURKUVAZ MEDYA'DAN GENİŞ KATILIM
Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Medya İdari İşler Yönetmeni Necati İsmail Öztan, Turkuvaz Medya Reklam Yazılı Medya Satış Grup Müdürü Ayşe Altun, Turkuvaz Medya Reklam Yazılı Medya Satış Grup Müdürü Ceyda Yamanok Aygün, Turkuvaz Medya Dergiler Satış Grup Koordinatörü Aynur Gükcan, Turkuvaz Medya Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Turkuvaz Medya Dijital Medya Satış Genel Müdürü Aslıhan Albayrak, Turkuvaz Medya Daily Sabah Yazı İşleri Müdürü Batuhan Takış, Turkuvaz Medya Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü İsmail Arıcı, Turkuvaz Medya Görsel Medya Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş programda salonda hazır bulundu.