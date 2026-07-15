Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlamı ve çıkarılan dersleri Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na değerlendirdi. FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla kesintisiz devam ettiğini belirten Güler, TSK'nın anayasal düzene ve milletine bağlı personeliyle caydırıcı ve saygın bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Güler, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılacak en büyük dersin, "milli birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulması" olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Güler, '15 Temmuz direnişinin ana mesajının ne olduğuna' ilişkin soruya, "15 Temmuz 2016, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri olmakla birlikte aziz milletimizin iradesiyle yazdığı en büyük demokrasi destanlarından biri olarak hafızlara kazınmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asil milletimizin ortaya koyduğu sarsılmaz irade, güvenlik güçlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatanına, milletine ve anayasal düzene bağlı kahraman personelinin fedakârlığıyla birleşmiş, hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir. O gece milletimiz, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak hiçbir vesayet odağına ve hiçbir ihanet girişimine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. TSK'nın 15 Temmuz'a ilişkin hangi dersleri çıkardığına ilişkin olarak Güler, şu değerlendirmeyi yaptı: