15 Temmuz'un 10. yılında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden ortak mesaj: Milli birlik vurgusu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 10 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milyonlar, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletine sahip çıkarak darbe girişimini bertaraf etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri yayımladıkları mesajlarda milli irade, demokrasi, şehit ve gazilere vefa ile FETÖ'ye karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgusunda bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından peş peşe mesaj yayımladı.
Mesajlarda, 15 Temmuz'un milli iradenin zaferi olduğu, şehit ve gazilerin fedakarlığının unutulmayacağı ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
CEVDET YILMAZ: "TARİHİMİZİN EN ŞANLI DİRENİŞLERİNDEN BİRİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve Türkiye'nin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bugün daha güçlü bir devlet yapısına ve vesayetçi anlayıştan arınmış bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Yılmaz, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN FETÖ İLE MÜCADELE VURGUSU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'da milletin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.
Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." dedi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin huzuru, güvenliği ve demokrasisi için aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
ADALET BAKANI GÜRLEK: FETÖ İLE MÜCADELE SÜRECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün millet iradesine yönelik darbe girişiminin halkın direnişiyle engellendiğini belirtti.
Gürlek, "Devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.
BAKAN MEMİŞOĞLU: 15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN YAZDIĞI DESTANDIR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören milletimizin destanıdır 15 Temmuz" dedi.
Memişoğlu, "O karanlık geceyi ve milletimizin çelikten iradesini asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
IŞIKHAN: "MİLLET ŞANLI BİR DİRENİŞ DESTANI YAZDI"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz gecesi milletin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilediğini belirtti. Işıkhan, "Vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır" ifadelerini kullandı.
TEKİN: "15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN NİŞANESİDİR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz'un millet iradesinin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
Tekin, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir" dedi.
GÖKTAŞ: "15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 15 Temmuz'un millet iradesinin zaferi olduğunu vurguladı.
Göktaş, "Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
KACIR: "BU MÜCADELE TÜM DÜNYAYA MESAJ VERDİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un milletin istiklaline ve iradesine sahip çıktığı tarihi bir mücadele olduğunu belirtti.
Kacır, "15 Temmuz, aziz milletimizin istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak için, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz diriliş destanıdır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu tarihi zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır. Vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, fedakarlıklarıyla bu destanı ölümsüzleştiren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
YUMAKLI: "VESAYET ODAKLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLDÜ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin engellendiği bir gece olmadığını, aynı zamanda millet iradesinin vesayet odaklarına karşı tarihi bir zafer kazandığı gün olduğunu ifade etti.
Yumaklı, "15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.
BAYRAKTAR: "KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Temmuz gecesi milletin darbecilere karşı büyük bir kararlılıkla direndiğini belirtti.
Bayraktar, şu ifadeleri kullandı; "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, hain darbecilere karşı cesaretle, inançla ve kararlılıkla göğsünü siper etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek iradesine, demokrasisine ve istiklaline gölge düşürmek isteyenlere karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı yazdı. Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
BAKAN KURUM: "TANKLAR VATAN SEVGİSİNE, VESAYETÇİLER MİLLİ İRADEYE YENİLDİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.
Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
EFKAN ALA: "TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN ALINMIŞTIR"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ'nün darbe girişiminin millet iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.
Ala, "Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Bu ihanet projesine direnirken şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.