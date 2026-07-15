Akmerkez'de açık hava sinemasında, çocukların da bulunduğu bir ortamda eşcinsel şarkıcı Freddie Mercury'nin hayatını anlatan ve LGBT temalı yoğun yetişkin sahneleri içeren "Bohemian Rhapsody" filminin gösterilmesi büyük tartışma yarattı.

"Açık konuşalım... Bir AVM, yaz akşamı açık hava sineması düzenliyorsa bunun hedef kitlesi yalnızca yetişkinler değildir. O alanda aileler vardır, çocuklar vardır. 6, 7, 8 yaşındaki çocuklar koşar, oynar, kimi de ailesiyle birlikte perdeye bakar. Peki böyle bir ortamda neden yetişkin temaları içeren bir film tercih edilir? Etiler Akmerkez'in teras katındaki açık alanda gösterilen 'Bohemian Rhapsody', sinema tarihinin önemli biyografi filmlerinden biri olabilir. Oscar kazanmış da olabilir.

Organizasyondaki film seçimini eleştiren Hakan Uç, ailelere açık bir etkinlikte yaş sınırının hiçe sayılmasını ve yönetimin bu sorumsuz tercihine tepki gösterdi. Günaydın yazarı Uç, 15.07.2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MESELE YANLIŞ YERDE GÖSTERİLMESİ"

Ancak mesele filmin kalitesi değil, yanlış yerde ve yanlış zamanda gösterilmesidir. Çocukların bulunduğu bir açık hava etkinliğinde, cinsellik ve yetişkin ilişki temaları içeren sahneleri olan bir filmi perdeye yansıtmak hangi mantığın ürünüdür? Bu organizasyonu planlayanlar gerçekten etraftaki çocukları hiç mi görmedi?

Açık hava sineması düzenlemek sadece perde kurup film açmak değildir. İçeriğin kimlere hitap edeceğini düşünmek de organizasyonun en temel sorumluluğudur. Madem alan ailelere açık... Madem çocuklar ilk sırada oturuyor... O zaman neden her yaşın rahatlıkla izleyebileceği onlarca film arasından böyle bir tercih yapıldı?