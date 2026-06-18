Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak

Duruşmada, 50 milyon 83 bin TL ve 19 milyon 987 bin TL tutarlarındaki iki ayrı ceza kararı açıklandı.

İKİ AYRI CEZA

Dosyaya yansıyan detaylarda Haluk Levent'in, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen çek sebebiyle "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Haluk Levent'in 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlediği diğer çek hakkında aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL ceza kesildi.

Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması yasaklandı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel