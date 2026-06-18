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Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak

Karşılıksız çek iddialarıyla İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde yargılanan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. Duruşmada, 50 milyon 83 bin TL ve 19 milyon 987 bin TL tutarlarındaki iki ayrı ceza kararı açıklandı. Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması engellendi. Ünlü ismin ticari faaliyetlerinde çek kullanma yetkisi mahkeme kararıyla tamamen elinden alınmış oldu.

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Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak
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  • AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, karşılıksız çek düzenlemesi nedeniyle İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
  • Mahkeme, Levent'e toplam 70 milyon TL tutarında adli para cezası verdi.
  • Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirildi ve bundan sonra çek düzenlemesi yasaklandı.
  • 30 Haziran 2025 tarihli çek için 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihli çek için 19 milyon 987 bin TL ceza kesildi.
  • Dava 5. celsede sonuçlandı ve Levent aleyhine karar verildi.

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, ticari işlemlerinde kullandığı çeklerin karşılıksız çıkması üzerine hakim karşısına çıktı, milyonlarca liralık cezayla karşılaştı.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL tutan karşılıksız çekler sebebiyle Levent’i adli para cezasına çarptırdı. (Haberin fotoğrafları AA ve Depo Photos'tan alınmıştır)İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL tutan karşılıksız çekler sebebiyle Levent’i adli para cezasına çarptırdı. (Haberin fotoğrafları AA ve Depo Photos'tan alınmıştır)

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesinde karar açıklandı. Müşteki, taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, 2025 yılında düzenlenen 2 ayrı çekin karşılıksız işlem gördüğü vurgulandı.

Mahkeme heyeti, toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL tutan çekler sebebiyle Levent'i adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca ünlü şarkıcının çek düzenlemesini, yeni çek hesabı açmasını yasakladı. Mahkeme heyeti ayrıca ünlü şarkıcının çek düzenlemesini, yeni çek hesabı açmasını yasakladı.

BİR DAHA YASAK

Yargılama sürecinde sadece para cezasıyla yetinilmediği ortaya çıktı. Mahkeme, karşılıksız çek düzenlenmesi sebebiyle Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirdi.

Alınan kararla ünlü şarkıcının bundan sonraki süreçte çek düzenlemesi, bankalarda yeni çek hesabı açması yasaklandı.

Duruşmada, 50 milyon 83 bin TL ve 19 milyon 987 bin TL tutarlarındaki iki ayrı ceza kararı açıklandı. Duruşmada, 50 milyon 83 bin TL ve 19 milyon 987 bin TL tutarlarındaki iki ayrı ceza kararı açıklandı.

İKİ AYRI CEZA

Dosyaya yansıyan detaylarda Haluk Levent'in, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen çek sebebiyle "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Haluk Levent'in 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlediği diğer çek hakkında aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL ceza kesildi.

Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması yasaklandı.Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması yasaklandı.

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