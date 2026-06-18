Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak
Karşılıksız çek iddialarıyla İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde yargılanan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. Duruşmada, 50 milyon 83 bin TL ve 19 milyon 987 bin TL tutarlarındaki iki ayrı ceza kararı açıklandı. Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması engellendi. Ünlü ismin ticari faaliyetlerinde çek kullanma yetkisi mahkeme kararıyla tamamen elinden alınmış oldu.
Hızlı Özet Göster
- AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, karşılıksız çek düzenlemesi nedeniyle İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
- Mahkeme, Levent'e toplam 70 milyon TL tutarında adli para cezası verdi.
- Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirildi ve bundan sonra çek düzenlemesi yasaklandı.
- 30 Haziran 2025 tarihli çek için 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihli çek için 19 milyon 987 bin TL ceza kesildi.
- Dava 5. celsede sonuçlandı ve Levent aleyhine karar verildi.
AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, ticari işlemlerinde kullandığı çeklerin karşılıksız çıkması üzerine hakim karşısına çıktı, milyonlarca liralık cezayla karşılaştı.
İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesinde karar açıklandı. Müşteki, taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, 2025 yılında düzenlenen 2 ayrı çekin karşılıksız işlem gördüğü vurgulandı.
Mahkeme heyeti, toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL tutan çekler sebebiyle Levent'i adli para cezasına çarptırdı.
BİR DAHA YASAK
Yargılama sürecinde sadece para cezasıyla yetinilmediği ortaya çıktı. Mahkeme, karşılıksız çek düzenlenmesi sebebiyle Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirdi.
Alınan kararla ünlü şarkıcının bundan sonraki süreçte çek düzenlemesi, bankalarda yeni çek hesabı açması yasaklandı.
İKİ AYRI CEZA
Dosyaya yansıyan detaylarda Haluk Levent'in, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen çek sebebiyle "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Haluk Levent'in 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlediği diğer çek hakkında aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL ceza kesildi.