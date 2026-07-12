Meclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umut
Milyonların merakla beklediği üç büyük düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Emekli aylıklarını 23 bin 552 liraya çıkarması beklenen teklif, yargı süreçlerini hızlandıran yeni yargı paketi ve öğrenci affı milletvekillerinin onayına sunulacak. Yargı paketiyle haksız menfaat sağlayan hesap sahiplerine yönelik cezalar yarı yarıya indirilecek. Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kahraman şehitlerimizin yad edileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek kararların alınacağı yoğun bir haftaya giriyor.
Yeni haftada milletvekillerinin masasında toplumun geniş kesimlerinin beklediği üç kritik dosya yer alıyor. Emekli maaşlarındaki artış, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni paket, eğitim hayatına dönmek isteyenler için hazırlanan öğrenci affı Meclis mesaisinin ana omurgasını oluşturacak.
EMEKLİYE 3 BİN 500 TL'LİK ZAM MASADA
Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz 2026 tarihinde toplanarak en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini görüşecek.
Yapılacak çalışmalar neticesinde 20 bin lira olan mevcut tutarın enflasyon oranında yükseltilerek 23 bin 552 liraya çıkarılması planlanıyor.
YARGITAY'A 3 AY SINIRI
Mesaisine başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 12'nci Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini ele alacak.
Teklifle yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre artık üç aydan daha uzun olamayacak. Elektronik duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.
GEREKSİZ BİLİRKİŞİ BAŞVURUSUNA CEZA
Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara ihtar cezası verilecek.
İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilirken, Danıştay bünyesindeki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek süre dört yıl daha uzatılacak.
IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİMİ
Yargı paketi, hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık suçlarına iştirak eden, kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik önemli bir düzenleme içeriyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesaplarını veya ödeme araçlarını başkasına verenlere uygulanacak cezalar yarı oranında indirilecek.
Bu düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı veya iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek.
Öte yandan işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin kötü muamele kapsamına giren suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanamayacak.
Türk Borçlar Kanunu kapsamında faiz ödenmesi gereken hallerde miktar sözleşmeyle tespit edilmemişse ödeme yıllık reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.
ÖĞRENCİ AFFI KOMİSYONA GELİYOR
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplanarak öğrenci affı düzenlemesini karara bağlayacak. Düzenleme daha önce hiçbir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsama alıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra hak sahiplerinin dört ay içinde başvuru yapması gerekecek.
15 TEMMUZ'UN ŞEHİT KAHRAMANLARI İÇİN ÖZEL MERASİM
Meclis, 15 Temmuz 2026 tarihinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenlenecek programlar Meclis Camisi'nde okunacak Mevlid-i Serif ile başlayacak.
Şehitler Anıtı ile Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılmasının ardından çeşitli dijital gösterim, sanat sergilerinin açılışı gerçekleştirilecek.
Tören Salonu'nda yapılacak anma programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI TOPLANIYOR
Haftanın diğer önemli gündem maddeleri arasında araştırma komisyonlarının çalışmaları yer alıyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlardaki risklerini incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanarak çözüm önerilerini değerlendirecek.
Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu gündemindeki konuları görüşecek.
Ayrıca Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin haftalık grup toplantıları gerçekleştirilecek.