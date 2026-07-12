Meclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umut

Yeni haftada milletvekillerinin masasında toplumun geniş kesimlerinin beklediği üç kritik dosya yer alıyor. Emekli maaşlarındaki artış, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni paket, eğitim hayatına dönmek isteyenler için hazırlanan öğrenci affı Meclis mesaisinin ana omurgasını oluşturacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek kararların alınacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Yapılacak çalışmalar neticesinde 20 bin lira olan mevcut tutarın enflasyon oranında yükseltilerek 23 bin 552 liraya çıkarılması planlanıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz 2026 tarihinde toplanarak en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini görüşecek.

YARGITAY'A 3 AY SINIRI

Mesaisine başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 12'nci Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini ele alacak.

Teklifle yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre artık üç aydan daha uzun olamayacak. Elektronik duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.

GEREKSİZ BİLİRKİŞİ BAŞVURUSUNA CEZA

Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara ihtar cezası verilecek.

İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilirken, Danıştay bünyesindeki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek süre dört yıl daha uzatılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak teklifi görüşecek.

IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİMİ

Yargı paketi, hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık suçlarına iştirak eden, kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik önemli bir düzenleme içeriyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesaplarını veya ödeme araçlarını başkasına verenlere uygulanacak cezalar yarı oranında indirilecek.

Bu düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı veya iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek.

Öte yandan işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin kötü muamele kapsamına giren suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanamayacak.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında faiz ödenmesi gereken hallerde miktar sözleşmeyle tespit edilmemişse ödeme yıllık reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.