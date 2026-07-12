Dubaili kuyumcu tuzağıyla 15 milyonluk vurgun: 2,5 kilogram altını alan 3 zanlı parayı bir haftada harcadı

İddiaya göre İstanbul'da kuyumculuk yapan bir iş insanı, yabancı numaradan arayan ve kendisini Dubaili kuyumcu olarak tanıtan kişiyle bir süre ticaret yaptı. Taraflar arasında güven oluşmasının ardından iş insanı, işlenmiş altın karşılığında has altın almak üzere anlaşma sağladı.

8 Haziran'da Fatih'te buluşan iş insanı, yaklaşık 2,5 kilogram işlenmiş altını teslim etti. Ancak karşılığında verilmesi gereken has altın teslim edilmedi. Bir süre oyalanan mağdur, yaklaşık 15 milyon liralık zararın ardından polise başvurdu.