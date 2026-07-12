Dubaili kuyumcu tuzağıyla 15 milyonluk vurgun: 2,5 kilogram altını alan 3 zanlı parayı bir haftada harcadı
İstanbul Fatih'te kendisini telefonla Dubaili iş adamı olarak tanıtan bir dolandırıcıya güvenerek 15 milyon lira değerindeki 2.5 kilogram işlenmiş altını teslim eden kuyumcu M.Y., has altınını alamayınca dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve parayı bir haftada eğlence mekanlarında harcadıklarını itiraf eden 3 kurye tutuklandı.
İddiaya göre İstanbul'da kuyumculuk yapan bir iş insanı, yabancı numaradan arayan ve kendisini Dubaili kuyumcu olarak tanıtan kişiyle bir süre ticaret yaptı. Taraflar arasında güven oluşmasının ardından iş insanı, işlenmiş altın karşılığında has altın almak üzere anlaşma sağladı.
8 Haziran'da Fatih'te buluşan iş insanı, yaklaşık 2,5 kilogram işlenmiş altını teslim etti. Ancak karşılığında verilmesi gereken has altın teslim edilmedi. Bir süre oyalanan mağdur, yaklaşık 15 milyon liralık zararın ardından polise başvurdu.
3 ŞÜPHELİ TEK TEK YAKALANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek altınları teslim alan şüphelileri tespit etti. Operasyonda A.E.K., A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.
"15 MİLYONU BİR HAFTADA HARCADIK"
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin altınları teslim aldıklarını kabul ettikleri, ele geçirilen yaklaşık 15 milyon lirayı bir hafta içinde harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden birinin motosiklet aldığı, bir diğerinin parasını sanal kumarda kaybettiği, diğer şüphelinin ise eğlence mekanlarında para harcadığını ve borçlarını ödediğini anlattığı belirtildi.
"DİLENCİYE BİLE 100 DOLAR VERDİM"
Şüphelilerden birinin ifadesinde, "Her gün eğlence mekanlarına gittim. Kadınlarla eğlendim. Dilenciye bile 100 dolar verdim." dediği öğrenildi.
SÖZDE KUYUMCUYU DA DOLANDIRDILAR
Polis soruşturmasında, altınları teslim alan 3 şüphelinin, kendilerini yönlendiren ve Dubaili kuyumcu olarak tanıtılan kişiyle de irtibatı kestikleri belirlendi. Şüphelilerin, altınları aldıktan sonra söz konusu kişiyle bir daha iletişime geçmediği tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.K., A.Ö. ve M.N., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin altınları teslim alma ve bozdurma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi.