Dolandırıcılığın içinde Haluk Levent de mi var? "Zararı karşılayacağım" sözünü unuttu: Mağdurlar ateş püskürdü
Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Haluk Levent, bu kez dolandırıcılık iddialarının odağında. 'Çörek otu dolandırıcılığı' olarak bilinen şirketi satın alarak "Garibanların zararını karşılayacağım" dedi. Ancak aradan aylar geçti herhangi bir ödeme yapılmadı. Haluk Levent'e ulaşamayan mağdurlar isyan bayrağını çekti.
Hayvan hakları, doğal afetler gibi konularda basının önüne çıkıp her adımını insanların gözüne sokan ancak yüzlerce insanın dolandırılmasına göz yuman Haluk Levent'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz yıl Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firmasını satın almıştı. Çörek otu anlamına gelen ismi nedeniyle kamuoyunda 'çörek otu dolandırıcılığı' olarak anılan şirketin adı daha sonra Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti. Ancak bu kripto para firması tarafından yüzlerce insan dolandırıldığını söyleyip Levent'e mesajlar gönderdi. Daha önce şirketin reklamını yaptığı ve bu nedenle mağduriyetlerde payı olduğu ileri sürülen Levent, Ahbap ekibi aracılığıyla paylaştığı bir video ile iddialara yanıt verdi.
Levent açıklamasında, firma ile Samandağ'da bir Söğüt Merkezi projesi başlattıklarını ve organik tarım ile çörek otu üzerine çalışan bu işletmeyle işbirliği yaptığını belirtti. "Hiçbir zaman coin reklamı yapmadım, yapmam da. Ancak bu videolar yatırım çağrısı gibi algılanmış olabilir"diyerek çark eden Levent, coin değerlerinde yaşanan düşüşün ardından mağdur olanların zararlarını karşılama sözü verdi.
"SANA GÜVENDİK BİZİ KANDIRDIN"
Levent, "Elinde üç kuruş olan garibanların zararını karşılayacağım. Konserlerimden, sponsorluklardan elde edeceğim gelirlerle bu mağduriyetlerin altından kalkacağım" demişti. Levent'in bu açıklamasına güvenen yüzlerce kişi şirkette kalmaya devam etti
. Ancak aradan aylar geçti herhangi bir ödeme yapılmadı. Bunun üzerine yüzlerce kişi durumun çözülmesi için art arda mesajlar attı. Mağdurlar ne şirkete ne de Haluk Levent'e ulaşabildi."Sana güvendik, bizi kandırdın. Hepimizin psikolojisini bozdun" diyerek tepkilerini dile getirdi.
(Gökhan Gökduman-Günaydın)