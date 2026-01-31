Dolandırıcılığın içinde Haluk Levent de mi var? "Zararı karşılayacağım" sözünü unuttu: Mağdurlar ateş püskürdü

Hayvan hakları, doğal afetler gibi konularda basının önüne çıkıp her adımını insanların gözüne sokan ancak yüzlerce insanın dolandırılmasına göz yuman Haluk Levent'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Haluk Levent. (Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır.) Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz yıl Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firmasını satın almıştı. Çörek otu anlamına gelen ismi nedeniyle kamuoyunda 'çörek otu dolandırıcılığı' olarak anılan şirketin adı daha sonra Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti. Ancak bu kripto para firması tarafından yüzlerce insan dolandırıldığını söyleyip Levent'e mesajlar gönderdi. Daha önce şirketin reklamını yaptığı ve bu nedenle mağduriyetlerde payı olduğu ileri sürülen Levent, Ahbap ekibi aracılığıyla paylaştığı bir video ile iddialara yanıt verdi.