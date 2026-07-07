Tüm lezzetlerin tam listesi sırasıyla şu şekildedir:

Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği zirvede, dünya liderleri Külliye'de mehter takımı ve yeniçerilerle askeri tören eşliğinde karşılandı.

Liderlerin zirve sonrası katıldığı akşam yemeğinde sunulan özel menü ise dikkat çekti.(Görseller: AA)

MENÜDE EKSİKSİZ BİR ANADOLU TURU

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın da paylaştığı akşam yemeği menüsünde, Türkiye'nin yedi bölgesinden yöresel lezzetler harmanlanarak adeta bir Anadolu turu sunuldu. Akşam yemeği, Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesine ait karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ikramıyla başladı. Ardından liderlere, yanık Denizli yoğurdu ile lezzetlendirilen zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ARA SICAKLAR VE ANA YEMEKLER

Menünün ara sıcaklar bölümünde, Ankara'nın meşhur coğrafi işaretli Ayaş domatesinden elde edilen isli Ayaş salçası ve yine yanık Denizli yoğurdu eşliğinde Kayseri mantısı yer aldı.

Ana yemek tercihinde ise deniz ve toprak mahsullerinin birlikteliği ön plana çıktı. Konuklara, tarhana soslu Denizli levreği, İzmir'in ünlü Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ikram edildi.

Menünün bir diğer ağır topu ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga oldu. Bu lezzete yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.