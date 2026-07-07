NATO liderlerine Beştepe'de Anadolu turu: İşte akşam yemeğinde sunulan o özel menü
Türkiye'de gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi'nde liderler Beştepe'de mehteranla karşılandı; akşam yemeğinde ise Trabzon tereyağından Ayaş salçasına, Denizli levreğinden sütlü Nuriye'ye kadar 7 bölgenin lezzetlerini barındıran tam bir "Anadolu Turu" menüsü sunuldu.
Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği zirvede, dünya liderleri Külliye'de mehter takımı ve yeniçerilerle askeri tören eşliğinde karşılandı.
Liderlerin zirve sonrası katıldığı akşam yemeğinde sunulan özel menü ise dikkat çekti.
Tüm lezzetlerin tam listesi sırasıyla şu şekildedir:
- Ekmek ve Başlangıç: Taş fırın pide (Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ile)
- Zeytinyağlı: Zeytinyağlı sebze sote (Yanık Denizli yoğurdu ile)
- Ara Sıcak: Kayseri mantısı (Yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile)
- Balık / Ana Yemek: Denizli levreği tarhana (Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile)
- Et / Ana Yemek: Ağır ateşte pişmiş dana kaburga (Yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı ile)
- Tatlı: Sütlü Nuriye (Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile)
MENÜDE EKSİKSİZ BİR ANADOLU TURU
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın da paylaştığı akşam yemeği menüsünde, Türkiye'nin yedi bölgesinden yöresel lezzetler harmanlanarak adeta bir Anadolu turu sunuldu. Akşam yemeği, Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesine ait karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ikramıyla başladı. Ardından liderlere, yanık Denizli yoğurdu ile lezzetlendirilen zeytinyağlı sebze sote sunuldu.
COĞRAFİ İŞARETLİ ARA SICAKLAR VE ANA YEMEKLER
Menünün ara sıcaklar bölümünde, Ankara'nın meşhur coğrafi işaretli Ayaş domatesinden elde edilen isli Ayaş salçası ve yine yanık Denizli yoğurdu eşliğinde Kayseri mantısı yer aldı.
Ana yemek tercihinde ise deniz ve toprak mahsullerinin birlikteliği ön plana çıktı. Konuklara, tarhana soslu Denizli levreği, İzmir'in ünlü Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ikram edildi.
Menünün bir diğer ağır topu ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga oldu. Bu lezzete yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.
KAPANIŞ GELENEKSEL TATLILARLA YAPILDI
Yemeğin tatlı kapanışı ise Türk mutfağının en seçkin tatlılarından biri olan Sütlü Nuriye ile yapıldı. Tatlı; Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot aromasıyla birlikte dünya liderlerinin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından (Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) yerel tatların bir araya getirildiği bu özel menü, zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.