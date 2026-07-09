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AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti. Yürüyüşün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla düzenleneceğini bildiren Yüce, "Tüm İstanbulluları ve özellikle genç kardeşlerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti.

Video Oynatma İkonu İstanbul'un gençleri Ayasofya'ya yürüyor!

SAAT 21.00'DE BEYAZIT MEYDANI'NDA BAŞLAYACAK

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programını 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek. Etkinlik, saat 21.00'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak.

Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GENÇLER VE TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul'un gençlerini ve tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Yüce, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirterek, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz'da İstanbul'un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz." dedi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat YüceAK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce

'FETİH NESLİ AYASOFYA'YA YÜRÜYOR

Geçen yıl ilki düzenlenen yürüyüşün bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirileceğini ifade eden Yüce, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor' yürüyüşümüzü bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları ve özellikle genç kardeşlerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"-4 AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"-5 AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"-6

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