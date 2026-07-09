AK Parti'den gençlere ve vatandaşlara davet: "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti. İstanbul'un gençleri Ayasofya'ya yürüyor! SAAT 21.00'DE BEYAZIT MEYDANI'NDA BAŞLAYACAK



AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programını 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek. Etkinlik, saat 21.00'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak.

Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) GENÇLER VE TÜM VATANDAŞLARA DAVET



Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul'un gençlerini ve tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti. Yüce, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirterek, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz'da İstanbul'un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz." dedi. Takvim Kaynak Tercihleri