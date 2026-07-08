Göçmen kaçakçılarının 784 milyon liralık vurgununa operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık geliri ticari faaliyet görünümü altında akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı ve yüklü miktarda döviz, altın, gümüş ile çok sayıda mal varlığına el konuldu. MASAK SORUŞTURMA BAŞLATTI İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize ettikleri, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

784 milyonluk kara para ağı çökertildi Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon yapıldı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) 784 MİLYON SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü vererek finansal sisteme aktardıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı kurdukları ve yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirini ticari faaliyet görünümü altında sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Takvim Kaynak Tercihleri