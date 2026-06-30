CHP'de "Eylül" operasyonu! Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ihraç listesi: TAKVİM isim isim açıklıyor
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu A Takımı'nı ihraç ve olağan kurultay gündemiyle topluyor. Eylüle kadar en az 50 il başkanlığında değişim beklenirken bugünkü MYK'da 6-7 il başkanının görevden alınacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" deyip bel altı hakaret eden Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı liste başını çekiyor. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da topun ağzında. Kılıçdaroğlu'na hakaret eden ve yolsuzluğa karışan belediye başkanları ise Genel Merkez'in radarında. Takvim.com.tr isim isim potansiyel ihraç listesini açıklıyor...
Hızlı Özet Göster
- CHP'de kurultay öncesi eylüle kadar kapsamlı değişiklikler bekleniyor.
- Kemal Kılıçdaroğlu, partideki yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
- 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi, 10 il başkanı görevden alındı ve 4 il başkanı disipline sevk edildi.
- Düzce, Kars ve Sinop il başkanlarının ihracı bekleniyor.
- CHP yönetimi, yolsuzlukla anılan belediye başkanlarına 'aklanın da gelin' mesajı verecek.
CHP'de "şaibesiz" bir kurultay için eylüle kadar kapsamlı değişimlerin yaşanması bekleniyor.
Mutlak butlan kararı sonrası görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını fark edemedim" diyerek parti tabanından özür diledi. Daha sonra da partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
EN AZ 50 İL BAŞKANI DAHA
Süreç, 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle başladı. Buna müteakip 10 il başkanı görevden alındı, 4'ü disipline sevk edildi. CHP yönetiminin, eylüle kadar en az 50 il başkanlığını daha değiştirmesi bekleniyor.
İHRAÇ GÜNDEMLİ MYK
Öte yandan Kılıçdaroğlu, 'A Takımı'nı bugün topluyor.
Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.
HAKARET EDENE İHRAÇ VE DİSİPLİN
Bu kapsamda ihracı istenen il başkanları şu şekilde:
- Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı
Dağıstanlı "Kılıçdaroğlu, ben Kayyumdaroğlu diyorum. Kayyumdaroğlu beni görevden alacakmış. Alacaksa alsın çok da şeyimde değil" demişti.
- Kılıçdaroğlu için "maşa" ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir
- "Buradayım be buradayım" videosunun bir benzerini çekerek Kılıçdaroğlu ile alay eden Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya
Bu 3 isimle beraber toplamda 6-7 il başkanının ihracı bekleniyor.
TOPUN AĞZINDAKİ İL BAŞKANI: "GÖREVDEN ALMA BEKLENİYOR"
Nitekim, Özgür Özel'den yana saf tutan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Bir görevden alma her an için bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekilleri Trabzon'da tanıdıklar üzerinden il başkanı arayışı içindeler" açıklamasında bulundu.
BİTLİS'E YENİ ATAMA
Daha önce yönetim olarak görevden alınan ve yeni atama yapılmayan Bitlis İl Başkanlığı'na da bugün itibarıyla resmi atamanın yapılması öngörülüyor.
CHP'deki ihraçlar il başkanları ile sınırlı kalmayacak.
Kılıçdaroğlu'nun listesinde bazı milletvekilleri ve yolsuzlukla anılan belediye başkanları da var.
ADNAN BEKER VE CEMAL ENGİNYURT LİSTE BAŞI!
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un olduğu söyleniyor.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Beker de 14-28 Mayıs seçimlerinde açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" açıklamasında bulunmuştu.
Cemal Enginyurt ise "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımını yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETLER YAĞDIRAN İKİ BELEDİYE BAŞKANI
Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu için "hain, işgalci ve işbirlikçi" diyen CHP'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Kılıçdaroğlu'nu "betona gömmekle" tehdit eden Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da Genel Merkez'in radarında.
Kılıçdaroğlu yönetimi yolsuzluk tutuklusu belediye başkanlarına "Aklanın da gelin" demeye hazırlanıyor.
"Aklan" denilecek ve ihracı istenecek belediye başkanları arasında eski İBB Başkanı ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu zirveyi zorluyor.
"CHP artık bana yük" diyen İmamoğlu ise Özgür Özel ve ekibini "yeni parti" sürecini hızlandırmaları için Silivri'den sıkıştırıyor.