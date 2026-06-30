10 ilde sahte altın operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: Listede 71 şüpheli var | Darphane yerine merdiven altı üretim

Operasyonda ele geçirilenler



Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Operasyonda ele geçirilen altınlar



Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

Operasyonda ele geçirilenler



Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."



DARPHANEDE ÜRETİLMESİ GEREKEN ALTINLAR MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE BASILDI



Bakan Gürlek'in açıkladığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Soruşturmada, kapsamında Kahramanmaraş'ta darphanede üretilmesi gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi ziynet altınlarının, "merdiven altı" olarak tabir edilen kayıt dışı atölyelerde yasa dışı şekilde basıldığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerle devletin zarara uğratıldığı, ayrıca düşük ayar ve eksik ağırlıkta üretilen altınlar nedeniyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Ayarı düşük sahte altınlar ele geçirildi. İHBARLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI Gelen şikayet ve ihbarlar üzerine "Parada Sahtecilik, Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından 2026/126 sayılı dosya kapsamında soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ocak 2026 tarihli CMK'nın 135. maddesi kapsamında verdiği iletişimin dinlenmesi kararı doğrultusunda elde edilen deliller ve yürütülen araştırmalar sonucunda 9 adet ara yakalama ve arama işlemi gerçekleştirildi.