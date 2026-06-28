CHP'de "grup" muamması! "Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak" dendi ne çıktı? | Kopuş başlıyor
CHP'de "mutlak butlan" sonrası "grup" kaosu yaşanıyor. Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden alıp yerine Faik Öztrak'ı atayacağı konuşulurken fondaş medya "Meclis'e yazı yazıldı" iddiasını ortaya attı. Ancak mezkur iddia yalanlandı. Öte yandan Özel, 23 Haziran'da son grup toplantısını yaptı. Özgür Özel ve ekibinin sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi beklenirken 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçilmesi planlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Özgür Özel'in Meclis'i üs edinmesi parti içinde 'paralel genel merkez' tartışmalarına yol açtı.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i 'Grup Başkanlığı' görevinden alarak yerine Faik Öztrak'ı getireceği iddia edildi.
- Faik Öztrak, Meclis'e sunulan herhangi bir yazı olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
- Özgür Özel, son grup toplantısını 23 Haziran'da yaparak olağanüstü kurultay isteğini yineledi.
- Özel ve ekibinin 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor.
CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'in Meclis'i üs edinmesi parti içinde "paralel genel merkez" tartışmalarına yol açtı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i "Grup Başkanlığı" görevinden alacağını, yerine de CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı getireceği birkaç haftadır konuşuluyor.
"ÖZEL'İN YERİNE FAİK ÖZTRAK" İDDİASI
Fondaş SÖZCÜ'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının Özel'in "Grup Başkanlığı" sıfatının düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptığı iddia edildi.
Ancak bu iddia Öztrak cephesince yalanlandı.
Odatv'ye konuşan Faik Öztrak, Meclis'e sunulan herhangi bir yazı olmadığını belirtti.
CHP'DE "SALI" SALLANIR
Bilindiği üzere mutlak butlan sonrası CHP'de "salı" krizleri yaşanıyordu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Talimatım dışında toplantı yapılmayacak" derken; Özgür Özel Meclis'te grubu topluyordu.
Tarafların Meclis önünde karşı karşıya gelmesi sonrası Kılıçdaroğlu "hesap sormazsam namerdim" mesajı verdi. Daha sonra ihraç ve disiplin süreçleri başladı.
ÖZEL SON GRUBUNU YAPTI
Özel, son grup toplantısını 23 Haziran'da Meclis çatısı altında yaptı. Burada bir kez daha "olağanüstü kurultay" isteyip "Ya yol bulacağız ya yol açacağız" sözleriyle yeni partiye geçişin sinyallerini verdi.
Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Böylelikle Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzaların işleme alınmayacağı görülmüş oldu.
ÖNCE KAYYUM İSTEYECEK SONRA "PARÇALANMA" DİYECEK
Bu noktadan sonra Özel ve ekibinin sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor.
20 Temmuz'a kadar tüm hukuki yolları tüketmeyi planlayan Özel'in 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor.
MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK
Öte yandan mutlak butlan sonrası taraflar arasında bir ilk yaşandı.
25 Haziran'da CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı.