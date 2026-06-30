AB heyetinden NATO zirvesi öncesi Ankara'ya ziyaret! 19 kritik başlık masada: 4 bakanla görüşecekler
Avrupa Birliği, uzun süredir görülmeyen düzeyde üst düzey bir heyetle bugün Ankara’nın kapısını çalıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı’ndaki son gününde yapılacak görüşme Türkiye ve AB arasında yeni bir dönemin başlayacağının işareti olarak değerlendiriliyor. NATO öncesi gerçekleşek ziyarette Türkiye'nin AB'ye tam üyelik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göç konularında işbirliğini içeren 19 başlıktaki taleplerini ileteceği bildirildi.
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- Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek.
- Türkiye görüşmelerde AB'ye tam üyelik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göç konularında işbirliğini içeren 19 başlıktaki taleplerini iletecek.
- AB temsilcilerinin eş zamanlı Türkiye ziyareti, değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilere atfedilen artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
- Ankara, AB'den ikili ilişkilerdeki sorunların aşılması için somut ve yapıcı adımlar atmasını bekliyor.
- Kallas ziyaret öncesi Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü savunma sanayisine sahip olduğunu belirterek bölgesel istikrar açısından diyaloğun önemini vurguladı.
Avrupa, yükselen Türkiye ile ilişkilerini revize etmeye çalışıyor. Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Kallas ile göç ve genişlemeden sorumlu başkanları bugün Ankara'da. Görüşmelerde AB temsilcilerine ülkemizin 19 başlıktaki talepleri iletilecek.
AB'DEN TÜRKİYE'YE ÇIKARMA
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek.
BAKANLARLA GÖRÜŞECEKLER
Türkiye'nin artan bölgesel önemiyle ilişkilerin revizesine yönelik kritik görüşmeler yapılacak. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı'ndaki son gününde yapılacak görüşmeler AB kanadında giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni olanakları ele almak için bir fırsat olarak görülüyor.
Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Fidan ABD heyetine şu mesajları verecek:
|Sıra No
|Konu Başlığı
|Açıklama
|1
|AB Üyeliği
|AB'ye tam üyelik temel stratejik hedeflerimizden.
|2
|İlişkilerin Temeli
|Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar temelinde ilerletilmeli.
|3
|Genişleme Süreci
|AB genişleme süreci adil ve liyakatle sürdürülmeli.
|4
|Küresel Rekabet
|Türkiye, AB'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır.
|5
|Eşit Katılım
|Türkiye tüm süreçlere diğer aday ülkelerle eşit dahil edilmeli.
|6
|Vize Serbestisi
|Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması önemli.
|7
|Schengen Vizesi
|Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler hayata geçirilmeli.
|8
|Ortaklık Konseyi
|Siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarında Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kısa sürede düzenlenmeli.
|9
|İlişkilerin Yapısı
|İlişkiler sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmalı.
|10
|Gümrük Birliği
|Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakereler başlatılmalı.
|11
|Menşe Belgesi
|Türkiye menşeli ürünlerin "AB menşeli" olarak değerlendirilmesi önemli.
|12
|Ödeme Alanı
|Türkiye "Tek Avrupa Ödeme Alanı"na katılımla ilgili.
|13
|Avrupa Yatırım Bankası
|Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşü önemli.
|14
|Bölgesel İşbirliği
|Bağlantısallığın Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Türkiye ile AB arasında ikili ve bölgesel işbirliği ilerletilmeli.
|15
|Göç İşbirliği
|Göç alanındaki işbirliği, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde yeniden şekillendirilmeli.
|16
|Stratejik Önem
|Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi istikrar ve refaha katkıda bulunma potansiyeli yüksek.
|17
|Bölgesel Stratejiler
|Akdeniz ve Karadeniz Stratejileri bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği önemli.
|18
|Barış ve İstikrar
|Bölge ve ötesinde barış ve istikrar için AB ile atılacak adımlar ele alınmalı.
|19
|Teknik İstişareler
|Teknik düzeyde bölgesel istişarelerin yeniden başlatılmasından memnunuz.
ANKARA AB'DEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYOR
Ankara, Türkiye ile ilişkilere verilen önemin göstergesi olarak görülen bu ziyaretin, ikili ilişkilerde sağlanan ilerlemenin tüm alanlara yansımasını bekliyor. AB ise son dönemdeki uluslararası gelişmelerin etkisiyle Türkiye ile birçok alanda yakın iş birliğine büyük önem veriyor. Türkiye, ilişkilerdeki sorunların aşılması için AB'den somut ve yapıcı adımlar atmasını istiyor.
ZİYARET ÖNCESİ ÇELİŞKİLİ MESAJLAR
Kallas, kritik ziyaret öncesi AA'ya yaptığı açıklamada bir yandan sözde hak ve özgürlükler üzerinde Türkiye'yi eleştirirken Ankara'nın savunma sanayindeki başarılarından övgüyle bahsetti.
Türkiye'nin yeni oluşan Avrupa güvenlik mimarisi ve NATO içindeki rolü konusunda Kallas, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye, AB'ye aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa güvenliğinin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor."