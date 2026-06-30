AB heyetinden NATO zirvesi öncesi Ankara'ya ziyaret! 19 kritik başlık masada: 4 bakanla görüşecekler

İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı'ndaki son gününde yapılacak görüşmeler AB kanadında giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni olanakları ele almak için bir fırsat olarak görülüyor.



Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Fidan ABD heyetine şu mesajları verecek:

Sıra No Konu Başlığı Açıklama 1 AB Üyeliği AB'ye tam üyelik temel stratejik hedeflerimizden. 2 İlişkilerin Temeli Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar temelinde ilerletilmeli. 3 Genişleme Süreci AB genişleme süreci adil ve liyakatle sürdürülmeli. 4 Küresel Rekabet Türkiye, AB'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır. 5 Eşit Katılım Türkiye tüm süreçlere diğer aday ülkelerle eşit dahil edilmeli. 6 Vize Serbestisi Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması önemli. 7 Schengen Vizesi Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler hayata geçirilmeli. 8 Ortaklık Konseyi Siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarında Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kısa sürede düzenlenmeli. 9 İlişkilerin Yapısı İlişkiler sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmalı. 10 Gümrük Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakereler başlatılmalı. 11 Menşe Belgesi Türkiye menşeli ürünlerin "AB menşeli" olarak değerlendirilmesi önemli. 12 Ödeme Alanı Türkiye "Tek Avrupa Ödeme Alanı"na katılımla ilgili. 13 Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşü önemli. 14 Bölgesel İşbirliği Bağlantısallığın Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Türkiye ile AB arasında ikili ve bölgesel işbirliği ilerletilmeli. 15 Göç İşbirliği Göç alanındaki işbirliği, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde yeniden şekillendirilmeli. 16 Stratejik Önem Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi istikrar ve refaha katkıda bulunma potansiyeli yüksek. 17 Bölgesel Stratejiler Akdeniz ve Karadeniz Stratejileri bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği önemli. 18 Barış ve İstikrar Bölge ve ötesinde barış ve istikrar için AB ile atılacak adımlar ele alınmalı. 19 Teknik İstişareler Teknik düzeyde bölgesel istişarelerin yeniden başlatılmasından memnunuz.



ANKARA AB'DEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYOR

Ankara, Türkiye ile ilişkilere verilen önemin göstergesi olarak görülen bu ziyaretin, ikili ilişkilerde sağlanan ilerlemenin tüm alanlara yansımasını bekliyor. AB ise son dönemdeki uluslararası gelişmelerin etkisiyle Türkiye ile birçok alanda yakın iş birliğine büyük önem veriyor. Türkiye, ilişkilerdeki sorunların aşılması için AB'den somut ve yapıcı adımlar atmasını istiyor.