DSP'ye çökme planının perde arkası! CHP'den "verin partiyi alın vekilliği" teklifi | Aksakal'dan "Şaibelileri içimize almayız" mesajı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi yeni parti arayışlarına başladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'ye partiyi teslim etmeleri karşılığında DSP kadrolarına milletvekilliği teklif etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal , CHP'nin teklifini reddederek partiyi verme niyetlerinin olmadığını açıkladı.

Aksakal "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi "mutlak bölünme" planlarını kuvveden fiile geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" sıfatıyla partinin başına gelmesini reddeden Özel cephesi, yeni parti arayışlarına girdi.



Özgür Özel, "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" sözleriyle "yeni parti hazır" mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu ise Silivri'den verdiği demeçte "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'ye ʺPartiyi bize verinʺ teklifi sundu (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Siyaset kulislerde yeni parti için Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy ismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" gibi isimler zikrediliyor. Ancak Özel yönetimi "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" formülüne de sıcak bakıyor. CHP'nin DSP'ye çökme planı

CHP'DEN DSP'YE "SİYASİ RÜŞVET" TEKLİFİ: PARTİYİ BİZE VEREN SİZE VEKİLLİK VERELİM



Nitekim, bu yönde ilk gizli temas kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle görüştü. Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" şeklinde siyasi rüşvet teklif etti.

MURAT EMİR'DEN DSP'Lİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINA: PARTİYİ KOMPLE BİZE VERİR MİSİNİZ?



DSP'deki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre;



CHP'li Emir, "Biz komple buraya gelsek, kasım ya da aralıktaki kurultayda partiyi komple bize verir misiniz?" sorusunu sordu.