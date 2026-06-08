DSP'ye çökme planının perde arkası! CHP'den "verin partiyi alın vekilliği" teklifi | Aksakal'dan "Şaibelileri içimize almayız" mesajı
CHP'ye "Mutlak Butlan" kararı sonrası yeni parti arayışına çıkan Özgür Özel ve ekibi DSP'nin kapısını siyasi rüşvetle çaldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a sunduğu teklifin detaylarına Takvim.com.tr ulaştı. Emir, önce "Partiyi komple bize teslim eder misiniz?" diye sordu sonra da "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da CHP'nin "siyasi pazarlık" girişimini doğruladı. "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
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- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi yeni parti arayışlarına başladı.
- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'ye partiyi teslim etmeleri karşılığında DSP kadrolarına milletvekilliği teklif etti.
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal , CHP'nin teklifini reddederek partiyi verme niyetlerinin olmadığını açıkladı.
- Aksakal "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi "mutlak bölünme" planlarını kuvveden fiile geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" sıfatıyla partinin başına gelmesini reddeden Özel cephesi, yeni parti arayışlarına girdi.
Özgür Özel, "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" sözleriyle "yeni parti hazır" mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu ise Silivri'den verdiği demeçte "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" dedi.
CHP'nin DSP'ye çökme planı
Siyaset kulislerde yeni parti için Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy ismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" gibi isimler zikrediliyor. Ancak Özel yönetimi "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" formülüne de sıcak bakıyor.
CHP'DEN DSP'YE "SİYASİ RÜŞVET" TEKLİFİ: PARTİYİ BİZE VEREN SİZE VEKİLLİK VERELİM
Nitekim, bu yönde ilk gizli temas kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle görüştü.
Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" şeklinde siyasi rüşvet teklif etti.
MURAT EMİR'DEN DSP'Lİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINA: PARTİYİ KOMPLE BİZE VERİR MİSİNİZ?
DSP'deki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre;
CHP'li Emir, "Biz komple buraya gelsek, kasım ya da aralıktaki kurultayda partiyi komple bize verir misiniz?" sorusunu sordu.
DSP REDDETİ, EMİR ÇARK ETTİ
DSP, CHP'den gelen teklifi "Bülent Ecevit'in siyasi mirası yolsuzluklar ve şaibelerle anılanlarla yan yana gelemez" diyerek reddetti.
Bunun üzerine Murat Emir "Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'la kendi ofisinde çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi içeren sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi, böyle teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır" açıklamasını yaptı.
SKANDAL TEKLİFİN ARKA PLANI... "PARTİYİ VERME NİYETİMİZ YOK"
DSP Genel Başkan Yardımcısı Önder Aksakal, Murat Emir'in paylaşımı sonrası CHP'den kendilerine gelen "Partiyi bize verin" teklifini doğruladı.
Aksakal kulisleri karıştıran görüşmenin detaylarını ATV Haber'de açıkladı.
Aksakal'ın aktardığına göre teklifi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir getirdi. Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısına "Kasım ya da aralıktaki kurultayda partiyi komple bize verir misiniz?" diye soru sordu.
"Yıl sonuna kadar kongre kararı alın partiyi bize verin biz de mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği verelim" teklifi sundu.
DSP lideri Aksakal konuya ilişkin "Tabii ki bizim partiyi verme niyetimiz yok" dedi.
Siyasi pazarlık deşifre olunca iddiaları reddeden Murat Emir'e de "Bizim yalan söyleyecek halimiz yok" sözleriyle rest çekti.
AKSAKAL: ŞAİBELİLERİ İÇİMİZE ALIR MIYIZ?
Aksakal, CHP'yi reddetmelerini "Bugün şaibeli işlere bulaşmış bir belediye başkanını ya da meclis üyesini alır mıyız içimize?" diyerek gerekçelendirdi.
Bir yandan da İYİ Parti, CHP'den ayrılmak isteyen zümreye "gel gel" yapıyor.
DERVİŞOĞLU'NDAN "GELİN EMANETÇİ VEKİL OLUN" TEKLİFİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açık açık CHP'lilere "Gelin emanetçi vekil olun" dedi.
Dervişoğlu, Özel'e hitaben "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.
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