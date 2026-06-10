ANAP da CHP'ye özenmiş: Sahte imzayla delege oyu! Kongre iptal edildi
Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sedat Kapıdağ’ın yargıya taşıdığı büyük kongre sürecinde mahkeme son sözü söyledi. Uzmanların yaptığı kriminal incelemeler neticesinde delege listelerinde sahte imzalar saptandı. Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, oyların geçersizliğini, seçim sonuçlarına doğrudan tesirini göz önünde bulundurarak 24 Aralık 2023 tarihli kongreyi hükümsüz kıldı. Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu sürecinin başlaması, partiyi 45 gün içinde yeni kurultaya taşıyacak çağrı heyetinin atanması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihli kongresini sahte imzalar nedeniyle iptal etti.
- Sedat Kapıdağ'ın mahkemeye sunduğu dilekçe sonrası yapılan incelemede bazı delege imzalarının sahte olduğu tespit edildi.
- Mahkeme heyeti, sahte imzaların İbrahim Çelebi'nin genel başkanlığını doğrudan etkilediğini belirledi.
- Yargı kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılması ve çağrı heyeti atanması bekleniyor.
- Atanacak heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatması öngörülüyor.
Siyaset sahnesinde CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı tartışmaları sıcaklığını korurken yargıdan farklı siyasi parti kongresine iptal kararı çıktı. Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi bünyesinde 24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen büyük kongreyi iptal etti.
SAHTE İMZAYLA DELEGE OYU
Hukuki süreci başlatan isim Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu.
Kapıdağ'ın mahkemeye sunduğu dilekçe üzerine başlatılan incelemelerde kongreye katılım listeleri uzmanlar tarafından değerlendirildi.
Kriminal raporlar sonucunda bazı delege imzalarının sahte olduğu saptandı.
GEÇERSİZ OYLAR SONUCU ETKİLEDİ
Mahkeme heyeti, sahte imzalarla kullanılan geçersiz oyların İbrahim Çelebi'nin genel başkanlığını doğrudan etkilediğini belirledi.
Usulsüzlüklerin kongre sonuçlarını değiştirebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek iptal kararı verildiği öğrenildi.
ÇAĞRI HEYETİ SÜRECİ BAŞLAYACAK
Yargı kararının ardından tebligat işlemlerinin tamamlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacağı öne sürüldü.
Partiyi yeniden kurultaya götürmek amacıyla çağrı heyeti atanması talep edilecek.
Atanacak heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatması bekleniyor.
Parti yönetiminden konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.