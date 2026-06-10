ANAP da CHP'ye özenmiş: Sahte imzayla delege oyu! Kongre iptal edildi

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihli kongresini sahte imzalar nedeniyle iptal etti.

Sedat Kapıdağ'ın mahkemeye sunduğu dilekçe sonrası yapılan incelemede bazı delege imzalarının sahte olduğu tespit edildi.