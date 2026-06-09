CHP'de savaş günü! Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya katılmadı... Özgür Özel'den ikinci korsan grup
CHP'deki "kürsü" savaşı iyice şiddetlendi. Meclis kapısında çıkan büyük olaylar sonrası TBMM Başkanlığı, CHP Grubuna ziyaretçi yasağı getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, destekçilerini Genel Merkez'e davet etti. Saat 13.30'da kürsü Özgür Özel'e kaldı. Özel, "Hain Kemal" sloganı atanlara arka çıktı. Merhum Ferdi Zeyrek'in arkasına sığınıp Kılıçdaroğlu'nu "fırsatçılıkla" suçladı. Takvim.com.tr detayları dakika dakika aktardı.
CHP'de büyük hesaplaşma
Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yakın isimler, sabahın ilk saatlerinde Meclis'teki grup salonunu doldurdu. Dikmen Kapısı önündeki Özel destekçileri "Hain Kemal" sloganları atınca, Kılıçdaroğlu destekçileri "FETÖ'cü Özgür" diyerek karşılık verdi. Tansiyon yükseldi, taraflar küfür kıyamet birbirine girdi.
Meclis Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi yasağı getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmeme kararı aldı, partilileri de "baba ocağı" dediği Genel Merkez'e çağırdı.
Takvim.com.tr Ankara'dan gelişmeleri anbean aktardı.
CANLI ANLATIM
ÖZEL’E İHRAÇ SİNYALİ!
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Meclis'teki olaylar sonrası "Oluşan fiili durumdan dolayı hem MYK hem de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplanabilir. Çıkacak kararları akşam bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE
Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Salonunda ikinci kez korsan toplantı düzenlemek üzere kürsüye geldi.
KILIÇDAROĞLU: BİZ BU OYUNU BOZARIZ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırdı.
“Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız.” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.
Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."
CHP GRUBUNA ZİYARETÇİ YASAĞI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, güvenlik riski nedeniyle Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyeceğini CHP Genel Merkezi'ne bildirdi.
İPTAL İDDİASINA YALANLAMA: MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu ekibi "grup toplantısının iptal edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı.
Yapılan açıklamada, "Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor" denildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin Meclis'te toplantı yaptığı öğrenildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
TBMM'deki gerginlik sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na açık çağrı geldi.
Kılıçdaroğlu için "önemli bir değerimiz" diyen Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" ifadelerini kullandı.
Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."
"FETÖ'CÜ ÖZGÜR" SLOGANLARI
TBMM önünde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında çıkan kavga büyüdü.
Özgür Özel destekçilerinin "Hain Kemal" sloganlarına Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri "FETÖ'cü Özgür" diye karşılık veriyor.
ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'E GELDİ
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısı için TBMM'ye geldi. Özel'i grup başkanvekilleri ve milletvekilleri karşıladı.
Tedbiren CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de salonda yerini aldı.
"VEKİLLERLE ZİYARETÇİ SOKTULAR" TARTIŞMASI
Grup toplantısının yapılacağı salonun girişinde ziyaretçi tartışması yaşandı. Görevlilerin "Saat 11.00'den önce ziyaretçi alınamaz" dediği ancak bazı ziyaretçilerin vekillerle TBMM'ye girdiği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL DESTEKÇİLERİ ARASINDA GERGİNLİK
CHP Grup Toplantısı için TBMM’ye girmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında kavga çıktı.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kavgayı ayırmaya çalıştı.
"ÖZEL"CİLER ŞİMDİDEN SALONDA
CHP TBMM Grup Salonu'nda, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri ve partililer yerlerini almaya başladı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da salondaki isimler arasında yerini aldı.
TBMM'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in aynı gün grup toplantısı yapacağını duyurması, TBMM kapılarında yoğunluğa neden oldu.
Meclis Dikmen Kapısı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
MECLİS'TE "SALON KAPMA" YARIŞI
CHP'nin grup toplantısı öncesi Meclis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel destekçileri için Meclis Başkanlığına binlerce akreditasyon başvurusu yapıldı.
İki taraf da Meclis'teki olası kürsü savaşına hazırlıklı. Meclis'teki grup salonunu ele geçirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kıyasaya rekabet var.
ÖZEL KRİZİ DAHA DA KÖRÜKLEDİ: BEN KONUŞACAĞIM
Manisa Milletvekili Özgür Özel krizi daha da körükleyecek bir açıklama yaptı. "Grupta ben konuşacağım" çıkışında bulundu. Destekçilerini de gruba çağırdı.
Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.
"TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK"
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: ELBETTE
Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da kendisine yönelik "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye, "Elbette" karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu daha önce benzer soruya "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.