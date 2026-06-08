Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı: Arınma da kurultay da olabilir | İmamoğlu’nu çizdi | Adaylık için 2 isim
CHP’nin ağır toplarından Murat Karayalçın, Özgür Özel’e yeni parti suflesi veren Ekrem İmamoğlu’na karşı yeni formülü gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun arınma çıkışına dolaylı şekilde hak veren Karayalçın, “Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa açıklanmalı. Arınma da kurultay da olabilir” diyerek tasfiye sürecine yeşil ışık yaktı. Karayalçın bu formülle Özgür Özel’e parti içinde yeni kapı araladı. Olası cumhurbaşkanı adayları arasında Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ı işaret eden Karayalçın, İmamoğlu’nun üstünü çizdi. Karayalçın, bölünmenin akıbetiyle ilgili “yok olma” uyarısı yaptı.
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- CHP'li Murat Karayalçın, partide 'arınma' ve kurultay sürecine yönelik yeni bir formül önerdi.
- Karayalçın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın ismini öne sürdü.
- Parti içindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Karayalçın, arınma sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
- Karayalçın, yeni bir parti kurulmasına kesin dille karşı çıkarak bölünmenin ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.
- Murat Karayalçın, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını açıkladı.
Şaibeli kurultayı tescilleyen mutlak butlan kararının ardından yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun direktifleriyle yeni yön arayışına giren Özgür Özel cephesine "üçüncü formül" önerisi geldi.
Özgür Özel'in akıl hocalarından Murat Karayalçın, yeni parti kurulmaksızın CHP içerisinde arınma da kurultay da olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk zanlılarını işaret ederek adını koyduğu "arınma" sürecinin gerçekleştirilebileceğini ilan eden Karayalçın, arınmanın ardından kurultay yapılabileceğini kaydetti.
CHP'nin akil adamlarından Karayalçın böylelikle İmamoğlu dahil yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları kamburundan kurtulabilmesi halinde Özgür Özel'in CHP'nin yeni döneminde de söz sahibi olabileceğinin kapısını araladı.
Bununla da yetinmeyen Karayalçın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nu değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın ismini öne attı.
HEM ARINALIM HEM KURULTAYA GİDELİM
Cumhuriyet gazetesine konuşan eski SHP Genel Başkanı ve 20. dönem CHP Milletvekili Murat Karayalçın, partinin kirli olmadığını fakat arınılması gereken isimler olabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa o da açıklanmalı. Bizim her hafta bir arkadaşımız, belediye başkanımız içeri alınıyor. Bu kabul edilemez. Onun için arınma konusunu işletmek gerek. Madem böyle söylüyorsunuz, bu konuda bir hazırlığınızın olduğu anlaşılıyor, bunu çözelim denmeli. Arınma da kurultay da olabilir. Buna engel yok. CHP'liler olarak içine itildiğimiz çukurda bir soluklanalım. Kardeş olduğumuzu görelim ve bu ikisini bir takvime bağlayalım."
ADAY ÖZGÜR VEYA MANSUR OLABİLİR
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Özgür Özel'in isminin gündeme gelmesini değerlendiren Karayalçın, adaya göre yöntem değişmemesi gerektiğini söyledi.
Adaylık için mevcut isimlerin ötesinde Özel ve Yavaş'a dikkat çeken Karayalçın, "Bence daha önce kullandığımız aday belirleme yöntemini kullanmalıyız. Tüm yurttaşlarımızın katılımıyla Ekrem Bey'i belirledik. Şimdi de aynısı olmalı, adaya göre yöntem değişmemeli. Özgür Bey olabilir, Mansur Bey olabilir, başka bir arkadaşımız olabilir, herkes olabilir." ifadelerini kullandı.
ÖZEL-KILIÇDAROĞLU ARASINDA ARABULUCULUK
Taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını anlatan Karayalçın, 22 Mayıs akşamı Özgür Özel'den randevu istediğini aktardı.
Kılıçdaroğlu ile iletişim kuramadığını belirten Karayalçın, süreci şu sözlerle paylaştı:
"Özgür Bey'den randevu istedim, devreye girmek istediğimi, kendisiyle ve Kemal Bey ile bu konuda uygun görürse görüşmek istediğimi ilettim. Özgür Bey çok memnun olacağını söyledi. Ben de pazartesi günü Kemal Bey'den randevu istemeyi planlamıştım. Pazar sabahı genel merkezimizin çevrildiğini görünce Kemal Bey'i aradım, yanıt vermedi, bir daha dönmedi. Çok üzüldüm tabi. Sonra 27 Mayıs günü Cumhuriyet gazetesinde Sertaş Eş ile Özgür Bey'in söyleşisi çıktı. Özgür Bey 23 Mayıs Cumartesi akşamı Kemal Bey ile telefonda görüştüklerini, Kemal Bey'e ikimiz de çekilelim, kurultaya kadar eski genel başkan ve büyüğümüz olarak Murat Karayalçın yönetsin diyor. Ben bunu bilmeden Kemal Bey'i aramıştım, belki bununla da ilişkilendirdi ama sonuçta olmadı."
BÖLÜNMENİN BEDELİ AĞIR OLUR
Yeni parti tartışmalarına kesin dille karşı çıkan Karayalçın, dünyadan örnekler vererek tehlikenin boyutuna işaret etti.
Başka partide seçime girilmesinin 2002 yılındaki sonuçlara benzer ağır bedelleri olacağını savunan Karayalçın, "CHP'nin durumunu değerlendirirken bölge ülkelerinde yaşananlara da bakıyorum. Hindistan'ı kuranlar laik sosyalist kadrolardı. Bizim kardeş partimizdi, bugün yoklar, silindiler. İsrail'i kuranlar laik ve sosyalist kadrolardı, yoklar. İngiltere'de sosyal demokratlar ikiye bölündü. Bu böyle giderse Farage'ın kazanmasına sosyal demokratlar da katkıda bulunmuş olacak. Almanya'da da durum aynı. Bölünürsek böyle bir gelişme ile karşılaşmaktan endişe duyarım. Son çareyi de kullanmalıyız." dedi.