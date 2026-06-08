CANLI YAYIN
Geri

Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı: Arınma da kurultay da olabilir | İmamoğlu’nu çizdi | Adaylık için 2 isim

CHP’nin ağır toplarından Murat Karayalçın, Özgür Özel’e yeni parti suflesi veren Ekrem İmamoğlu’na karşı yeni formülü gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun arınma çıkışına dolaylı şekilde hak veren Karayalçın, “Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa açıklanmalı. Arınma da kurultay da olabilir” diyerek tasfiye sürecine yeşil ışık yaktı. Karayalçın bu formülle Özgür Özel’e parti içinde yeni kapı araladı. Olası cumhurbaşkanı adayları arasında Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ı işaret eden Karayalçın, İmamoğlu’nun üstünü çizdi. Karayalçın, bölünmenin akıbetiyle ilgili “yok olma” uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı: Arınma da kurultay da olabilir | İmamoğlu’nu çizdi | Adaylık için 2 isim
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'li Murat Karayalçın, partide 'arınma' ve kurultay sürecine yönelik yeni bir formül önerdi.
  • Karayalçın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın ismini öne sürdü.
  • Parti içindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Karayalçın, arınma sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
  • Karayalçın, yeni bir parti kurulmasına kesin dille karşı çıkarak bölünmenin ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.
  • Murat Karayalçın, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını açıkladı.

Şaibeli kurultayı tescilleyen mutlak butlan kararının ardından yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun direktifleriyle yeni yön arayışına giren Özgür Özel cephesine "üçüncü formül" önerisi geldi.

Özgür Özel'in akıl hocalarından Murat Karayalçın, yeni parti kurulmaksızın CHP içerisinde arınma da kurultay da olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk zanlılarını işaret ederek adını koyduğu "arınma" sürecinin gerçekleştirilebileceğini ilan eden Karayalçın, arınmanın ardından kurultay yapılabileceğini kaydetti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!

CHP'nin akil adamlarından Karayalçın böylelikle İmamoğlu dahil yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları kamburundan kurtulabilmesi halinde Özgür Özel'in CHP'nin yeni döneminde de söz sahibi olabileceğinin kapısını araladı.

Bununla da yetinmeyen Karayalçın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nu değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın ismini öne attı.

Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarına çıkmadığını belirten Karayalçın, parti içindeki tasfiye tartışmalarına “Arınma da kurultay da olabilir” sözleriyle dolaylı destek verdi. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarına çıkmadığını belirten Karayalçın, parti içindeki tasfiye tartışmalarına “Arınma da kurultay da olabilir” sözleriyle dolaylı destek verdi. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)

TAKVİM açıklıyor... CHPde 3 aşamalı bölünme planı! Öncelik yeni parti stepne İYİ Parti | Hemen gidelimciler ve ayrışmanın SÖZCÜleriTAKVİM açıklıyor... CHPde 3 aşamalı bölünme planı! Öncelik yeni parti stepne İYİ Parti | Hemen gidelimciler ve ayrışmanın SÖZCÜleri
TAKVİM açıklıyor... CHP'de 3 aşamalı bölünme planı! Öncelik yeni parti stepne İYİ Parti | "Hemen gidelim"ciler ve ayrışmanın "SÖZCÜ"leri

HEM ARINALIM HEM KURULTAYA GİDELİM

Cumhuriyet gazetesine konuşan eski SHP Genel Başkanı ve 20. dönem CHP Milletvekili Murat Karayalçın, partinin kirli olmadığını fakat arınılması gereken isimler olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa o da açıklanmalı. Bizim her hafta bir arkadaşımız, belediye başkanımız içeri alınıyor. Bu kabul edilemez. Onun için arınma konusunu işletmek gerek. Madem böyle söylüyorsunuz, bu konuda bir hazırlığınızın olduğu anlaşılıyor, bunu çözelim denmeli. Arınma da kurultay da olabilir. Buna engel yok. CHP'liler olarak içine itildiğimiz çukurda bir soluklanalım. Kardeş olduğumuzu görelim ve bu ikisini bir takvime bağlayalım."

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP içindeki liderlik ve yönetim krizine dair verdiği mülakatta, parti içi tasfiye iddialarına destek vererek arınma ve kurultay süreçlerinin işletilebileceğini duyurdu. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP içindeki liderlik ve yönetim krizine dair verdiği mülakatta, parti içi tasfiye iddialarına destek vererek arınma ve kurultay süreçlerinin işletilebileceğini duyurdu.

İmamoğlundan Kılıçdaroğlunu ağır sözler... Hain ilan edip hakaret savurdu! Yeni partiyi duyurdu | Beton itirafı geldiİmamoğlundan Kılıçdaroğlunu ağır sözler... Hain ilan edip hakaret savurdu! Yeni partiyi duyurdu | Beton itirafı geldi
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu ağır sözler... Hain ilan edip hakaret savurdu! Yeni partiyi duyurdu | “Beton” itirafı geldi

ADAY ÖZGÜR VEYA MANSUR OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Özgür Özel'in isminin gündeme gelmesini değerlendiren Karayalçın, adaya göre yöntem değişmemesi gerektiğini söyledi.

Adaylık için mevcut isimlerin ötesinde Özel ve Yavaş'a dikkat çeken Karayalçın, "Bence daha önce kullandığımız aday belirleme yöntemini kullanmalıyız. Tüm yurttaşlarımızın katılımıyla Ekrem Bey'i belirledik. Şimdi de aynısı olmalı, adaya göre yöntem değişmemeli. Özgür Bey olabilir, Mansur Bey olabilir, başka bir arkadaşımız olabilir, herkes olabilir." ifadelerini kullandı.

Karayalçın, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Özgür Özel ve Mansur Yavaş isimlerini ön plana çıkardı.Karayalçın, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Özgür Özel ve Mansur Yavaş isimlerini ön plana çıkardı.

Bölünme tamtamları: Özel ve İmamoğlu hizbi CHP tabanını koparma evresine geçti | Önce Çiçek sonra Kesici’den sinyalBölünme tamtamları: Özel ve İmamoğlu hizbi CHP tabanını koparma evresine geçti | Önce Çiçek sonra Kesici’den sinyal
Bölünme tamtamları: Özel ve İmamoğlu hizbi CHP tabanını koparma evresine geçti | Önce Çiçek sonra Kesici’den sinyal

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU ARASINDA ARABULUCULUK

Taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını anlatan Karayalçın, 22 Mayıs akşamı Özgür Özel'den randevu istediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu ile iletişim kuramadığını belirten Karayalçın, süreci şu sözlerle paylaştı:

"Özgür Bey'den randevu istedim, devreye girmek istediğimi, kendisiyle ve Kemal Bey ile bu konuda uygun görürse görüşmek istediğimi ilettim. Özgür Bey çok memnun olacağını söyledi. Ben de pazartesi günü Kemal Bey'den randevu istemeyi planlamıştım. Pazar sabahı genel merkezimizin çevrildiğini görünce Kemal Bey'i aradım, yanıt vermedi, bir daha dönmedi. Çok üzüldüm tabi. Sonra 27 Mayıs günü Cumhuriyet gazetesinde Sertaş Eş ile Özgür Bey'in söyleşisi çıktı. Özgür Bey 23 Mayıs Cumartesi akşamı Kemal Bey ile telefonda görüştüklerini, Kemal Bey'e ikimiz de çekilelim, kurultaya kadar eski genel başkan ve büyüğümüz olarak Murat Karayalçın yönetsin diyor. Ben bunu bilmeden Kemal Bey'i aramıştım, belki bununla da ilişkilendirdi ama sonuçta olmadı."

Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı: Arınma da kurultay da olabilir | İmamoğlu’nu çizdi | Adaylık için 2 isim-5

CHPde kurultay savaşları! Kılıçdaroğlu hukuken tedbirli | Madde madde Özgür Özelin imza hamlesini boşa çıkaracak gerçeklerCHPde kurultay savaşları! Kılıçdaroğlu hukuken tedbirli | Madde madde Özgür Özelin imza hamlesini boşa çıkaracak gerçekler
CHP'de "kurultay" savaşları! Kılıçdaroğlu hukuken "tedbir"li | Madde madde Özgür Özel'in imza hamlesini boşa çıkaracak gerçekler

BÖLÜNMENİN BEDELİ AĞIR OLUR

Yeni parti tartışmalarına kesin dille karşı çıkan Karayalçın, dünyadan örnekler vererek tehlikenin boyutuna işaret etti.

Başka partide seçime girilmesinin 2002 yılındaki sonuçlara benzer ağır bedelleri olacağını savunan Karayalçın, "CHP'nin durumunu değerlendirirken bölge ülkelerinde yaşananlara da bakıyorum. Hindistan'ı kuranlar laik sosyalist kadrolardı. Bizim kardeş partimizdi, bugün yoklar, silindiler. İsrail'i kuranlar laik ve sosyalist kadrolardı, yoklar. İngiltere'de sosyal demokratlar ikiye bölündü. Bu böyle giderse Farage'ın kazanmasına sosyal demokratlar da katkıda bulunmuş olacak. Almanya'da da durum aynı. Bölünürsek böyle bir gelişme ile karşılaşmaktan endişe duyarım. Son çareyi de kullanmalıyız." dedi.

Karayalçın, yeni parti kurma fikirlerine şiddetle karşı çıkarak dünyadaki sosyal demokrat partilerin bölünme sonrası yaşadığı çöküşleri örnek gösterdi. Karayalçın, yeni parti kurma fikirlerine şiddetle karşı çıkarak dünyadaki sosyal demokrat partilerin bölünme sonrası yaşadığı çöküşleri örnek gösterdi.

CHPde butlan sonrası YDK yönetimi seçildi! Kemal Kılıçdaroğlundan grup mesajıCHPde butlan sonrası YDK yönetimi seçildi! Kemal Kılıçdaroğlundan grup mesajı
CHP'de butlan sonrası YDK yönetimi seçildi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "grup" mesajı

Takvim Kaynak Tercihleri
Davet Başkan Erdoğan'dan! Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de | Ankara - Karakas hattında yeni dönem
SONRAKİ HABER

Ankara - Karakas hattında yeni dönem

 İmralı'dan DEM'e yeni mektup! Elebaşı Öcalan "sürecin şah damarı" dedi ne çıktı?
ÖNCEKİ HABER

İmralı'dan DEM'e yeni mektup!
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler