Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı: Arınma da kurultay da olabilir | İmamoğlu’nu çizdi | Adaylık için 2 isim

HEM ARINALIM HEM KURULTAYA GİDELİM

Cumhuriyet gazetesine konuşan eski SHP Genel Başkanı ve 20. dönem CHP Milletvekili Murat Karayalçın, partinin kirli olmadığını fakat arınılması gereken isimler olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa o da açıklanmalı. Bizim her hafta bir arkadaşımız, belediye başkanımız içeri alınıyor. Bu kabul edilemez. Onun için arınma konusunu işletmek gerek. Madem böyle söylüyorsunuz, bu konuda bir hazırlığınızın olduğu anlaşılıyor, bunu çözelim denmeli. Arınma da kurultay da olabilir. Buna engel yok. CHP'liler olarak içine itildiğimiz çukurda bir soluklanalım. Kardeş olduğumuzu görelim ve bu ikisini bir takvime bağlayalım."