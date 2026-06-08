Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Granikos hamlesi: Büyük İskender'in ilk zaferini kazandığı tarihi savaş alanı koruma altına alındı

Dünya tarihinin en kritik askeri karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanla ilgili önemli bir koruma kararı alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımına şu ifadelere yer verdi:

"Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'Tarihi Sit Alanı' olarak tescillendi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihî miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale'mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."