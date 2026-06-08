Filyos Nehri'nde acı son: CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten can verdi

VALİDEN AİLEYE TAZİYE

Kıyıya getirilen Mustafa Erten'in naaşı, gerekli incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Filyos Çayı kıyısında yaşanan trajik olayda, suya düşerek gözden kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten hayatını kaybetti.

TUVALET İHTİYACI İÇİN İNMİŞ

CHP eski merkezi ilçe başkanı ve şu anda da il başkan yardımcısı Mustafa Erten'in Filyos Çayı'na düşmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Beraberindekilerin anlatımına göre Mustafa Erten, üç arkadaşıyla birlikte dün Bartın'ın Mugada sahiline gitti.

Deniz kenarında vakit geçiren 4 arkadaş, akşam saatlerinde Çaycuma ve Yenice üzerinden Karabük'e doğru yola çıktı.

Yenice'de kısa mola veren ve tuvalet ihtiyaçlarını gideren Mustafa Erten ve arkadaşları, Karabük'e yaklaştıklarında hayvan barınağı yakınlarındaki Filyos çayı kenarında tekrar mola verdiler.

Mustafa Erten dere kenarında küçük tuvaletini yaparken dengesini kaybetmesi sonucu çaya düştü.

Bir ara arkadaşlarının "Mustafa abi neredesin?" şeklinde bağırması üzerine "buradayım" cevabını verdi ama arkasından sessizlik yaşandı.

Erten'in nehre düştüğü belirlenince ekiplere haber verildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel