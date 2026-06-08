Filyos Nehri'nde acı son: CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten can verdi
Karabük ile Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü yakınlarında duraklayan araçtan inerek nehir kenarına giden 72 yaşındaki Mustafa Erten, dengesini kaybederek Filyos Çayı sularına gömüldü. İhbar üzerine harekete geçen 60 kişilik arama kurtarma ekibi, dron ve bot destekli operasyonla yaşlı adamın bedenine saatler sonra ulaştı. HES kapağına takılmış halde bulunan cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayın Bartın dönüşünde tuvalet ihtiyacı için verilen mola esnasında yaşandığı bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72), Yenice ilçesinde Filyos Çayı'na düşerek hayatını kaybetti.
- AFAD koordinesinde 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile gece boyu süren arama çalışmaları sonucunda Erten'in cansız bedeni HES kapağında bulundu.
- Erten, arkadaşlarıyla birlikte Bartın'ın Mugada sahilinden dönüş yolunda Yenice'de mola verdiği sırada tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybederek suya düştü.
- Karabük Valisi Oktay Çağatay olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve Erten'in ailesine taziyelerini iletti.
- Erten'in cenazesi gerekli incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yenice ilçesinden Karabük istikametine doğru ilerleyen otomobilin yol kenarında verdiği kısa mola, Filyos Çayı sularında son bulan trajik kayıpla neticelendi.
Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü yakınlarında duran 78 ACD 559 plakalı araçtan inen 72 yaşındaki CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, nehir kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Hızla akan suya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.
GECE BOYU KESİNTİSİZ ARAMA
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalışmalara destek vermek amacıyla Zonguldak ilinden jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri bölgeye yönlendirildi.
AFAD koordinesinde yürütülen operasyona 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron katıldı.
HES KAPAĞINDA BULUNDU
Ekiplerin gece boyunca havadan ve karadan sürdürdüğü yoğun tarama faaliyetleri sonucunda Erten'in cansız bedeni tespit edildi.
Suya düştüğü noktadan yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulunan cenaze, bota alınarak kıyıya çıkarıldı.
VALİDEN AİLEYE TAZİYE
Kıyıya getirilen Mustafa Erten'in naaşı, gerekli incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.
TUVALET İHTİYACI İÇİN İNMİŞ
CHP eski merkezi ilçe başkanı ve şu anda da il başkan yardımcısı Mustafa Erten'in Filyos Çayı'na düşmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
Beraberindekilerin anlatımına göre Mustafa Erten, üç arkadaşıyla birlikte dün Bartın'ın Mugada sahiline gitti.
Deniz kenarında vakit geçiren 4 arkadaş, akşam saatlerinde Çaycuma ve Yenice üzerinden Karabük'e doğru yola çıktı.
Yenice'de kısa mola veren ve tuvalet ihtiyaçlarını gideren Mustafa Erten ve arkadaşları, Karabük'e yaklaştıklarında hayvan barınağı yakınlarındaki Filyos çayı kenarında tekrar mola verdiler.
Mustafa Erten dere kenarında küçük tuvaletini yaparken dengesini kaybetmesi sonucu çaya düştü.
Bir ara arkadaşlarının "Mustafa abi neredesin?" şeklinde bağırması üzerine "buradayım" cevabını verdi ama arkasından sessizlik yaşandı.
Erten'in nehre düştüğü belirlenince ekiplere haber verildi.
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