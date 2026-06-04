CHP'de butlan sonrası YDK yönetimi seçildi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "grup" mesajı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı ve sonraki olağanüstü kurultayları baştan itibaren yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısını başlattı. Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla toplanan YDK'da yapılan oylamayla kurul başkanlığına Mahir Polat seçildi. Kılıçdaroğlu, salondan ayrılırken bir basın mensubunun "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz" yorumuna, Salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenleneceği yönündeki açıklamaları destekler nitelikte "Umarım, hep beraber olacağız" yanıtını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye bölen "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını başlattı. Kılıçdaroğlu, haftaya TBMM'de yapacağı grup toplantısı ilişkin soruya da yanıt verdi.
PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ve sonrasındaki olağanüstü kurultayları baştan itibaren yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararının ardından partide hareketli günler yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu parti içinde bir arınma süreci başlatacağının sinyalini "Arınacağız. Kazanacağız" diyerek vermişti. YDK'nın belli olması ile birlikte ihraç sürecinin başlaması da bekleniyor.
Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu disiplin süreci için ilk resmi adımı attı.
YENİ YDK YÖNETİMİ BELİRLENDİ
Yargı kararının ardından göreve dönen CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Ankara'da saat 13.00'te ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı toplantıda, kurulun yeni yönetimi belirlendi.Kılıçdaroğlu’ndan "Grup Toplantısı" sorusuna cevap
YDK BAŞKANI MAHİR POLAT OLDU
Yapılan oylama sonucunda CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi. Kurulun ilk oturumunda herhangi bir disiplin dosyasının gündeme alınmadığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "GRUP" MESAJI
Toplantı salonundan ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz" yorumu üzerine dikkat çeken bir mesaj verdi.
Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber olacağız" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı da daha önce yaptığı açıklamada, Salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenleneceğini belirtmişti.