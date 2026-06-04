CHP'de butlan sonrası YDK yönetimi seçildi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "grup" mesajı

PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ve sonrasındaki olağanüstü kurultayları baştan itibaren yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararının ardından partide hareketli günler yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu parti içinde bir arınma süreci başlatacağının sinyalini "Arınacağız. Kazanacağız" diyerek vermişti. YDK'nın belli olması ile birlikte ihraç sürecinin başlaması da bekleniyor.