Can Polat’ın Alaçatı’daki infazından Dilan'ın sosyal medya ifşası çıktı | Gizli tatili video ele vermiş | Asıl hedef Engin Polat
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın her anını paylaşma merakı, korumaları Can Polat’ın hayatına mal oldu. Ailenin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu İzmir Alaçatı’daki tatil adresinin, Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ifşa olduğu öğrenildi. Daltonlar organize suç örgütünün, paylaşılan videodaki konum bilgilerinden yola çıkarak ailenin Alaçatı’daki otelini deşifre ettiği bildirildi. Örgütten aldığı talimatla harekete geçen 23 yaşındaki tetikçi Serhat A., lüks araca yönelen Can Polat’ı kurşun yağmuruna tuttu. Asıl hedefin Engin Polat olduğu fakat yoğun güvenlik tedbirleri nedeniyle tetikçinin korumaya yöneldiği saptandı. Olayın ardından yakalanan zanlının sorgusu devam ederken, Engin Polat’ın daha önce de aynı çete tarafından tehdit edildiklerine dair emniyete başvurduğu bilgisine ulaşıldı.
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- İzmir'in Çeşme Alaçatı ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, 'Daltonlar' çetesinin ailenin yerini tespit etmesini sağladı.
- Tetikçi Serhat A., otel çevresinde günlerce keşif yaparak Can Polat'ın hareketlerini izledi.
- Engin Polat, çetenin yaklaşık 2 yıldır kendilerini sistematik olarak tehdit ettiğini söyledi.
- Saldırı anında sokakta oyun oynayan çocuklar mermilerden kıl payı kurtuldu.
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme Alaçatı, sosyal medya tutkusunun kanlı infaza dönüştüğü korkunç cinayete sahne oldu. Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin korumalığını üstlenen 37 yaşındaki Can Polat, konakladıkları otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından 23 yaşındaki tetikçi Serhat A. suç aletiyle yakalandı.
SOSYAL MEDYA MERAKI ADRESİ İFŞA ETTİ
Cinayet soruşturmasında organize suç örgütünün ailenin izini nasıl bulduğu netleşti.
Edinilen bilgilere göre Polat ailesi güvenlik gerekçesiyle herkesten sakladıkları gizli tatile çıktı.
Fakat Dilan Polat'ın sosyal medyada her anını paylaşma merakı suç örgütünün işini kolaylaştırdı.
'Daltonlar' olarak bilinen çetenin, paylaşılan videodaki arka plan detaylarından ailenin Alaçatı'daki otelini saniye saniye deşifre ettiği belirlendi.
Paylaşımın hemen ardından örgüt liderlerinin talimatıyla tetikçi bölgeye sevk edildi.
"BOŞ DÖNME EN YAKININDAKİNİ İNDİR"
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre çetenin asıl hedefi Engin Polat'tı.
Fakat Polat'ın üst düzey güvenlik önlemleri alması sebebiyle tetikçi hedef küçülttü.
Örgütten, "Boş dönme, en yakınındakini indir." talimatı aldığı öne sürülen saldırgan, okları koruma Can Polat'a çevirdi.
MÜŞTERİ GİBİ SIZIP KEŞİF YAPTI
Konumun tespit edilmesiyle Alaçatı'ya ulaşan tetikçi Serhat A., dikkat çekmemek adına günlerce otel çevresinde keşif yürüttü.
Lüks otelin etrafındaki işletmelerde normal müşteri gibi saatlerce oturan saldırgan, ailenin giriş çıkış saatlerini raporladı.
Can Polat'ın tesisten ayrılarak lüks araca yöneldiği anı kollayan zanlı tetiğe bastı.
SALDIRI ANINI DA PAYLAŞTI
Dilan Polat ise feci olayın ardından gözyaşları içinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra sildi.
ENGİN POLAT'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI… "2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUZ"
Olay sonrası emniyette ifadesine başvurulan Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.
Daltonlar çetesi tarafından uzun süredir hedef alındıklarını anlatan Polat, "Yaklaşık 2 yıldır bu organize suç örgütü tarafından sistematik olarak tehdit ediliyoruz. Bu nedenden dolayı daha önce de emniyete giderek şikayetçi olduk ve ifademizi verdik." diye konuştu.
ÇOCUKLAR ZOR KURTULDU
Can Polat'ın kurşunların hedefi olduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kurşun yağmuruna tutulan adamın otele sığınmaya çalıştığı, sokakta oyun oynayan küçük çocukların mermilerden kıl payı kurtulduğu saptandı.
İzmir Emniyeti geniş çaplı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.