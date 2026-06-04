Can Polat’ın Alaçatı’daki infazından Dilan'ın sosyal medya ifşası çıktı | Gizli tatili video ele vermiş | Asıl hedef Engin Polat

SALDIRI ANINI DA PAYLAŞTI

Dilan Polat ise feci olayın ardından gözyaşları içinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra sildi.

Dilan Polat'ın koruması Can Polat'a silahlı saldırı! Vefat etti!

ENGİN POLAT'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI… "2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUZ"

Olay sonrası emniyette ifadesine başvurulan Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.

Daltonlar çetesi tarafından uzun süredir hedef alındıklarını anlatan Polat, "Yaklaşık 2 yıldır bu organize suç örgütü tarafından sistematik olarak tehdit ediliyoruz. Bu nedenden dolayı daha önce de emniyete giderek şikayetçi olduk ve ifademizi verdik." diye konuştu.